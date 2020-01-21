Восточный гороскоп. Чего ожидать в год Крысы?

Динской астролог Валерия Скороход рассказала "РВС" о восточном гороскопе по годам рождения на 2020 год.





Крыса

Для вас этот год решающий. Чувство собственной значимости, авторитет и самооценка возрастут. Но для этого нужно приложить определенные усилия. Уделите внимание развитию, личностному росту, будьте ответственны на работе. Без усердия успехов не добиться. Крыса помогает только тогда, когда видит стремление и благие намерения.





Бык

Стоит уделить внимание больше внутреннему миру, навести там порядок. Это поспособствует положительному результату: возможны изменения в карьере, появление новых шансов показать свои таланты. Быть почаще в уединении, осваивать новые дисциплины, медитацию – это то, что вам сейчас необходимо. Полезна психотерапия и обращение к специалистам, которые помогут разобраться с чувствами.





Кролик

Год подходит для карьерного развития. Продумайте хорошо, как вы можете этого добиться, и сделайте стратегическое планирование. Сразу большие доходы не ждите. Если хотите открыть свое дело – самое время. Если же у вас есть работа и начальник предложит новую должность – не боясь трудностей, соглашайтесь. Семейные дела не должны стать этому помехой.





Тигр

Год насыщен на новые знакомства и встречи с интересными людьми. Будет полезно, если вы создадите себе окружение единомышленников, людей, которые близки вам по духу. Больше работайте в группе. Рекомендуется принимать участие в благотворительных и волонтерских движениях. Помиритесь с теми, с кем давно возникли недопонимания. Год большого обновления – так можно охарактеризовать это время для Тигров.





Дракон

Подходящий год для планирования дальних путешествий, знакомства с традициями и культурой других народов. Может возникнуть интерес к философским и религиозным знаниям. Возможно, вы встретите человека, который станет для вас наставником. Поступление в вуз или новая работа – все будет по плечу. Не исключено желание посвятить себя преподаванию.





Змея

Предстоит много трудиться, чтобы пройти испытания, которые проверят вас на мужество. Главное, в этом году быть решительными, самостоятельно принимать решения и поменьше летать в облаках. Возможны большие расходы, которые необходимо внимательно контролировать.





Лошадь

В этом году пора выйти из своего мирка в свет. Начать получать удовольствие от общения с окружающим миром. Возможна встреча со спутником или спутницей жизни, которая приведет к серьезным отношениям. Если вы работаете в сфере психологии и юриспруденции, вас ждут успехи. У представителей других профессий тоже будет такая возможность, если работать в союзе с сильными партнерами.





Коза

Показать себя в деле – вот что важно сделать вам за 2020 год. Поэтому будьте готовы к интенсивной работе. Возможно, вас повысят по службе или поручат какое-то ответственное дело, где необходимо показать свои организаторские способности. Выполняйте дела по заранее подготовленному плану, чтобы избежать проблем со здоровьем.





Обезьяна

Главное в этом году – любовь и творчество! Романтика в отношениях – это то, что вам нужно. Появится шанс самореализоваться, раскрыть способности, о которых ранее окружающие и не подозревали. Все, что захотите, вы освоите, поэтому не бойтесь пробовать новое. Особое внимание уделите творческим занятиям, молодым рекомендуется, например, задуматься о дизайне интерьера и профессии визажиста.





Петух

Семья и дом – главные приоритеты этого года. Работу стоит отодвинуть на второй план. Сейчас важно посвятить внимание своему жилью, обустроить его, сделать уютным, чтобы ощущать себя там радостно. 2020-й благоприятен для приобретения недвижимости, ремонта и покупки новой мебели. Почаще собирайтесь со своими родными в семейном кругу.





Собака

Посвятите себя учебе. У вас возникнет потребность в новых знаниях, касающихся не только работы, но и жизни в целом. Языки, прикладные знания по психологии общения, социологии благоприятны для изучения. Главное в этом году – быть внимательными в разговорах с людьми, ведь любой человек может оказаться ценным источником.





Свинья

Обратите внимание на финансовую составляющую вашей жизни. Прибыль будет, только если вы перестанете тратить деньги на мелочи. Займитесь накоплением. Удача в деньгах сопутствует тем, кто грамотно управляет средствами. Во второй половине года начните укреплять здоровье: делайте физические упражнения и откажитесь от вредных привычек.