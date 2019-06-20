«Война» в коттеджном поселке. Люди разбились на два лагеря

«РВС» уже писала о коттеджном поселке «NOVOТитаровка», жители которого жалуются на частные дороги и подстанцию.

Сейчас в редакцию обратились другие собственники участков, которые считают, что уход управляющей компании и нагнетание такой обстановки спровоцировали те, «кто попросту не хочет оплачивать предоставленные услуги».

«Когда мы узнали, что у нашего поселка имеются какие-то проблемы, были, мягко говоря, удивлены.

Мы купили в поселке землю в августе 2018 года, продав земельный участок в другом коттеджном поселке, где условия были ужасные: иногда даже не могли к своему участку подъехать из-за грунтовых дорог, которые вообще никто не обслуживал, и они превращались в море воды и грязи после каждого дождя. Освещения на территории поселка тоже не было, а подключение к электроэнергии стоило баснословных денег, да к тому же земельный участок оказался в запрещенной для строительства зоне.

Здесь же мы без проблем возвели дом, оформили на него документы и сейчас в нем проживаем с супругой.

Перед покупкой земли сразу интересовались: частная ли здесь территория, какая мощность выделяется на земельный участок при подключении к электроснабжению и на каких условиях происходит подключение, какие действуют тарифы и так далее. На каждый вопрос нам был дан исчерпывающий ответ со ссылкой на законодательство и официальные документы.

Существует определенный проект развития, разработанный собственником, и, покупая землю в этом поселке, каждый из нас согласился с ним. Соответствующую информацию можно запросить у собственника массива.

Для многих из собственников, и для нас в том числе, было определяющим фактором, что территория здесь частная, а значит, не нужно годами ждать, когда в местном бюджете появятся деньги, чтобы отремонтировать дороги, ограничен доступ для посторонних, что обеспечивает безопасность проживания в поселке, и благоустройство принадлежит только собственникам», – рассказывает житель «NovoТитаровки» Сергей.

Обратившиеся собственники считают: «Нет ничего страшного в том, что дороги, электрооборудование и сети в поселке частные».

«За все то время, пока мы являемся собственниками участка здесь, эта практика показала себя лишь с положительной стороны. Например, застройщик и УК регулярно подсыпают дороги щебнем, оперативно чинят за свой счет поломки в электросетях, опять же ни разу не было масштабного отключения электроэнергии по вине обслуживающей организации», – говорит местная жительница Евгения.

Также люди рассказали журналисту, что застройщик направил заявления в полицию о проведении проверки на наличие признаков преступления в действиях некоторых «жалобщиков». В дальнейшем планируется направить еще несколько заявлений в различные инстанции.

Кроме того, они отмечают, что ни одна из проверок, которые ранее проводились различными органами, не выявила нарушений.

«Нам очень жаль, что управляющая компания отказалась от обслуживания поселка. Однако мы, собственники земельных участков и домовладений коттеджного поселка «NOVOТитаровка», намерены приложить все усилия для создания ТСН, дабы продолжить деятельность по управлению поселком и содействию в его развитии, потому что мы заинтересованы в том, чтобы была сформирована комфортная среда проживания для каждого из нас», – подытожили люди.





Как уже писала «РВС», дело передано в суд. И именно он решит, кто был прав в данной ситуации.