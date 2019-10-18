Возместят ли ущерб дольщикам дома под снос в Динской?

Скандально известный дом, который сейчас сносят в Динской, вызвал огромный общественный резонанс. Многих волнуют вопросы: понесут ли виновные наказание, возместят ли ущерб дольщикам?

Ответ на первый вопрос описан ниже, а вот по второму решение примет суд, если признает обвиняемого виновным.

На данный момент известно, что прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Краснодара. Обвиняется он в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, представляясь совместно со своим знакомым (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском) застройщиками, в период с декабря 2011 года по февраль 2015 года незаконно заключали предварительные договоры купли-продажи квартир в многоквартирном жилом доме. При этом он не был индивидуальным предпринимателем и не имел производственного опыта и финансовой возможности возводить многоэтажные жилые дома.

Дабы все выглядело правдоподобно, они начали нелегально возводить 7-этажный многоквартирный дом на 30 квартир на земельном участке, расположенном на ул. Красной в ст. Динской.

Сейчас это строение по решению суда признано самовольным строением, подлежащим сносу, который уже активно ведется, о чем не раз писала "РВС".

В результате незаконных действий 18 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 30 млн рублей.

Расследование уголовного дела проведено ОМВД по Динскому району.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело прокурором направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый заключен под стражу, также в рамках расследования уголовного дела на его имущество, стоимость которого превышает причиненный ущерб, наложен арест.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с дополнительным наказанием в виде штрафа до 1 миллиона рублей либо без такового.

"В ходе предварительного расследования прокуратурой неоднократно принимались меры реагирования, направленные на активизацию хода расследования по уголовному делу с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков.

По результатам уголовного дела судом будет рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причиненного совершением данного преступления", - сообщил журналисту "РВС" заместитель прокурора Динского района Николай Рафиков.