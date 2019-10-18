Возможно ли получить бесплатное лекарство для малыша?

Осень в самом разгаре, и все чаще стали появляться жалобы на простудные заболевания. Не всегда от всех бед спасает чай с лимоном, а значит, возникает необходимость посещать аптеку, а это подразумевает дополнительные траты, и порой немалые. Но одно дело, когда болеет взрослый, и совсем другое, когда симптомы появляются у малышей. В связи с этим у родителей возникают вопросы по поводу обеспечения медикаментами их чад. Существует ли возможность бесплатно получить лекарство?

«У нас часто болеют маленькие детки, особенно до трехлетнего возраста, простудные вирусные заболевания и другие! Лекарства сейчас дорогие, и мы вынуждены их покупать, чтобы наши малыши были здоровы. Так вот, положены ли бесплатные лекарства по назначению для лечения деткам до трех лет?» – спрашивает молодая мама.

Чтобы получить информацию по этому вопросу, мы обратились в Динскую ЦРБ.

Детям до трехлетнего возраста выписываются необходимые лекарственные препараты по территориальной льготе согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год. Этот перечень утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 10.12.2018 года № 2738-р.

«Необходимые лекарственные препараты выписываются по территориальной льготе детям до трехлетнего возраста и детям до шестилетнего возраста (из многодетных семей), имеющих регистрацию в Краснодарском крае. В обращении читателя отсутствуют конкретные факты отказа в выписке медикаментов. По всем вопросам лекарственного обеспечения детей можно обращаться по телефону горячей линии администрации больницы 8-800-500-84-86», – пояснил исполняющий обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергей Чикишев.

Таким образом, если вы пришли на прием к врачу с малышом и специалист выписал ему препарат по льготе, который есть в вышеуказанном перечне, то вам выдадут его бесплатно.