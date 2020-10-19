Возможное отключение света 20 октября в районе. Поселения и улицы

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Нововеличковская

Улицы:

Бежко,

Городская,

Широкая,

Курганная,

Красноармейская,

Садовая,

Плеханова,

Д. Бедного,

Пионерская,

Перовской,

Луначарского,

Краснодарская.

Нововеличковская

Улицы:

Луначарского,

Городская,

Краснодарская,

Садовая.

Пластуновская

Улицы:

Краснодарская,

Базарная,

Театральная,

Морозова.

Старомышастовская

Улицы:

Горького,

Крупской,

Новая Жизнь,

Октябрьская,

Пушкина.

Динская

Улицы:

Кочетинская,

Суворова,

Жлобы.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).