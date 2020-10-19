Фото: susanin.news
Возможное отключение света 20 октября в районе. Поселения и улицы
Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.
Нововеличковская
Улицы:
- Бежко,
- Городская,
- Широкая,
- Курганная,
- Красноармейская,
- Садовая,
- Плеханова,
- Д. Бедного,
- Пионерская,
- Перовской,
- Луначарского,
- Краснодарская.
Нововеличковская
Улицы:
- Луначарского,
- Городская,
- Краснодарская,
- Садовая.
Пластуновская
Улицы:
- Краснодарская,
- Базарная,
- Театральная,
- Морозова.
Старомышастовская
Улицы:
- Горького,
- Крупской,
- Новая Жизнь,
- Октябрьская,
- Пушкина.
Динская
Улицы:
- Кочетинская,
- Суворова,
- Жлобы.
Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.
Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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