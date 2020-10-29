Возможное отключение света в шести поселениях района 30 октября

Возможное отключение света в шести поселениях района 30 октября
Фото: 64parallel.ru

Возможное отключение света в шести поселениях района 30 октября

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2 часа назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОтключение светаОтключение света в Динском районе

Краснодарские электросети информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Динская

  • ул. Макаренко.

Причина – установка счетчиков. 

  • ул. Тельмана,
  • ул. Кочетинская,
  • ул. Пушкина,
  • пер. Пушкина,
  • пер. Узкая,
  • ул. Черноморская,
  • пер. Черноморский,
  • ул. Украинская,
  • пер. Украинский,
  • ул. Восточная,
  • ул. Жлобы,
  • пер. Жлобы,
  • ул. Трудовая,
  • пер. Трудовой,
  • ул. Набережная,
  • пер. Матюшина,
  • пер. Котовского,
  • ул. Северная,
  • ул. Запорожская,
  • пер. Бондаря,
  • ул. Железнодорожная,
  • ул. Заречная.

Причина – обрезка веток. 

Пластуновская

  • ул. Театральная,
  • ул. Базарная,
  • ул. Сквозная,
  • ул. Колхозная.

Причина – замена трансформаторов тока.

Агроном

  • ул. Школьная.

Причина – замена голого провода на СИП.

Новотитаровская

  • ул. Интернациональная,
  • ул. Кубанская,
  • ул. Солидарности,
  • ул. Ломоносова,
  • ул. Российская.

Причина – установка учета. 

Старомышастовская

  • ул. Мичурина,
  • ул. Краснознаменная.

Причина – установка узлов учета.

Воронцовская 

  • ул. Красная,
  • ул. Выгонная,
  • ул. Социалистическая.

Причина – подключение абонента оп.

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