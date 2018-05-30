Впервые в Динской пройдет массовый забег «ползунков»

Организаторы приглашают всех жителей района, у которых есть малыши, принять участие в этом конкурсе. Его проведут 1 июня с 10.30 до 11.00 на фонтанной площади в Динской. На сцене разместят маты, на полосе препятствия будут старт и финиш. На старте вместе с детьми встанут папы (или любые родственники), на финише – мамы, которые будут звать малышей к себе.

Один из организаторов рассказал, что в забеге могут принимать участие детки, умеющие ползать, но еще не научившиеся ходить.

Финалисты будут награждены сертификатами в детский магазин, всем остальным участникам подарят утешительные призы.



