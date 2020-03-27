Временное расписание автобусов до особого распоряжения губернатора

Временное расписание автобусов до особого распоряжения губернатора

Временное расписание автобусов до особого распоряжения губернатора

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4 часа назад Газета РВСДинской районНовостиНовости Динского районаРасписание автобусовРасписание автобусов по Динской 2020Расписание автобусов по Динскому району 2020

Данное расписание будет действовать до особого распоряжения губернатора Краснодарского края.


Маршрут №107 “Динская - Краснодар”

Из станицы Динской в Краснодар

6.00, 6.40, 7.15, 7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.45, 19.30.

Из Краснодара в станицу Динскую

7.05, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.00.

Маршрут №108 “Динская - Краснодар” (ул. Стасова)

Из станицы Динской в Краснодар

6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.

Из Краснодара (ул. Стасова)

7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40.

Аэропорт

7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10.

Маршрут №127 “Суворовское - Украинский - Пластуновская - Краснодар”

Суворовское (пн., ср., пт.)

6.00, 19.35.

Украинский

6.20, 10.40, 15.30.

Пластуновская

6.30, 10.50, 15.40.

Краснодар

8.30, 14.00, 18.00

Маршрут №122 “Пластуновская - Краснодар”

Пластуновская

8.10, 12.30, 16.50.

Краснодар

10.30, 15.30, 19.00.

Диспетчерская ООО “Кубаньтранссервис”: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30 – 22.30).

№212 "Динская-Первореченское"

Ст. Динская: 7.15, 9.30, 11.10, 14.00, 17.10.

С. Первореченское: 6.30, 7.50, 10.10, 12.00, 14.40, 17.55.

№206 "Динская-Агроном"

ст. Динская: 8.15, 13.10,16.10.

п. Агроном: 7.00, 9.30, 14.20, 17.40.

№223 "Новотитаровская-Динская"

ст. Новотитаровская: 7.45, 9.20, 11.00, 14.10, 16.45.

ст. Динская: 8.30, 10.00, 11.50, 14.50, 17.25.

№210 "Динская-Красносельское"

Ст. Динская: 6.20, 7.10, 8.30, 12.30, 13.30, 16.10, 17.20.

с. Красносельское: 6.40, 7.40, 9.00, 13.00, 14.00, 16.40, 17.50.

№211 "Динская-Старомышастовская"

ст. Динская: 6.20, 7.40, 11.00, 14.10, 17.50.

ст. Старомышастовская: 7.00, 8.20, 11.50, 15.00, 18.30.

№204 "Динская-Васюринская"

ст. Динская: 6.50, 10.30, 14.30, 17.20.

ст. Васюринская: 7.30, 11.30, 15.30, 18.20.

№222 "Динская-Воронцовская-Найдорф"

ст. Динская: 11.00

ст. Воронцовская: 6.30, 12.30

п. Найдорф: 7.05

№207 "Динская-Воронцовская-Найдорф"

ст. Динская: 6.50, 14.10.

ст. Воронцовская: 8.20

п. Найдорф: 8.50, 15.40.

№205/2 "Динская-Пластуновская-Украинский"

Ст. Динская: 8.20, 12.00, 13.30, 15.10.

Ст. Пластуновская: 7.30, 13.00, 14.00, 15.40.

Пос. Украинский: 7.15, 8.55, 12.50.

№227 “Динская - Пластуновская - Украинский”

Ст. Динская: 8.50, 11.10, 15.50, 18.10.

Пос. Украинский: 6.55, 9.50, 12.20, 17.00.

№224 “Новотитаровская - Примаки”

Ниисельстрой: 7.30, 8.10, 8.50, 10.50, 11.50, 12.50, 17.20, 18.10.

Выгонная: 7.10, 7.50, 8.30, 11.20, 17.50, 18.10.

Примаки: 6.50, 11.20.

Диспетчерская ИП Медведев: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30 – 20.00).

№105 «Воронцовская – Краснодар», №117 «Найдорф – Краснодар», №121 «Осечки – Краснодар» - расписание не предоставили.

Диспетчерская ООО «23 BUS»: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00 – 18.00).


Расписание маршрутов по Динской

№3 “Мичурина- Береговая - Дачи - ЦРБ - Мичурина”

режим работы по расписанию выходного дня.

№4 “Мичурина - ЦРБ - Ульянова - Береговая - Мичурина”

временно не обслуживается.

№5 “Мичурина - ЦРБ - Дачи - ЦРБ - Мичурина”

по расписанию выходного дня.

№6 “Мичурина - Береговая - ЦРБ - Мичурина”

временно не обслуживается.

№7 “Мичурина - ЦРБ - Дачи - Береговая - Мичурина”

по расписанию выходного дня.

№13 “Суворова - новая больница”

по расписанию выходного дня.

№14 “Дачи “Труд” - ДСУ5”

по расписанию выходного дня

№15 “Кирпичный завод - 70 лет Октября”

временно не обслуживается.

Диспетчерская ООО «СВП»: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).

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