Врио начальника краевого ГУ МВД провел прием граждан в Динской

Врио начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Сергей Воложинов провел личный прием граждан в Отделе МВД России по Динскому району.

Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к Сергею Александровичу обратилось четверо жителей района.

Врио начальника краевого главка выслушал каждого, обозначил пути решения проблемных вопросов, дал конкретные поручения руководителям подразделений Отдела.

Личные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю проводятся на регулярной основе. Подробнее о графике приема вы можете узнать на официальном сайте краевого главка в разделе «Для граждан».

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю