Вручили благодарность «За вклад в развитие кубанской культуры»

27 марта 2019 года руководитель кружка декоративно-прикладного творчества "Ивушка" культурно-досугового объединения Динского сельского поселения Валентина Монастырная была отмечена благодарностью председателя Законодательного Собрания Краснодарского края «За существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры». Благодарность вручили в торжественной обстановке во время гала-концерта третьего краевого конкурса профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя – культура». Мероприятие посвящено Дню работника культуры.

Валентина Монастырная известна многим не только как руководитель «Ивушки», ее знают по ее работам. Она создает неповторимых кукол в традиционных кубанских костюмах.





