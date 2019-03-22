Все, что должны знать любители рыбной ловли

В последнее время редакцию «РВС» атакуют рыбаки с вопросом, что нового в законодательстве о рыболовстве. О насущном рассказал государственный инспектор.

О том, что нужно знать любителям провести время с удочкой, рассказал государственный инспектор Азово-Кубанского отдела государственного контроля Дмитрий Денисенко. Изменения произошли по суточной норме вылова, по размерному ряду и по другим моментам.

«Хотелось бы обратить внимание рыбаков-любителей и спортсменов, что на рыбоводных участках осуществлять любительское и спортивное рыболовство без согласия водопользователя запрещено. Эти поправки и разъяснения были даны в новом законе о любительском и спортивном рыболовстве», – рассказывает Дмитрий Денисенко.

Государственный инспектор пояснил, что является рыбоводными участками. Это те участки водоемов, которые предоставлены в пользование, то есть арендуемые. Это самое существенное изменение, самое наболевшее. На всех рыбоводных участках стоят таблички, что водоем

зарыблен.

Одним из пунктов изменения законодательства является запрет по вылову щуки. С 15.01 по 28.02 вылов щуки повсеместно, на любом водоеме запрещен. Еще один пункт – запрет вылова судака. С 15.03 по 30.04 он запрещен к вылову повсеместно, независимо от его размерного ряда и суточной нормы вылова. Это его нерестовый период.

Есть размерный ряд рыбы, которая подлежит изъятию при осуществлении любительского и спортивного рыболовства. Он введен с конца 2017 года. Соответственно, если человек будет использовать

для лова

запретные орудия либо нарушит критерий размерного ряда или количества, эта рыба будет считаться незаконно добытой. В таком случае к рыбаку будет применено не только административное наказание, предусмотренное КоАП, но и тарифы расчета ущерба.

Новое законодательство вступает в силу с 2020 года, львиная его доля направлена на промышленное рыболовство.

С января 2019 года вступил в силу один из пунктов нового законодательства, который разъясняет правила поведения рыбаков-любителей на рыбоводных участках, а именно введение ограничения – запрета на осуществление любительского спортивного рыболовства на рыбоводных участках без согласия водопользователя.

Как пояснил государственный инспектор Дмитрий Денисенко, доступная рыбалка есть и сейчас, в законодательстве это просто еще раз подчеркнули.

У нас все водоемы считаются общими, независимо от того, обременены они правом пользования третьих лиц или нет. Но при этом есть запрет на осуществление любительского и спортивного рыболовства на рыбоводных участках.

Никто вам не запретит кататься на лодке, загорать, пользоваться данным водным объектом в других направлениях. Такие нормы ограничений введены во избежание конфликта интересов. Потому что рыбоводы зачастую страдают от недобросовестных рыбаков-любителей, которые вылавливают их частную собственность. Искусственно выращенная рыба не боится человека. Для нее человек – это то лицо, которое пришло ее покормить. Она подплывает к месту скопления людей и потребляет наживку, которую ей предлагают рыбаки-любители. Соответственно, рыбоводы теряют прибыль.

Собственником водного фонда Росийской Федерации является сама Российская Федерация. Все водоемы федеральные, они переданы на правах аренды третьим лицам, а те всего лишь пользуются данным рыбоводным участком.