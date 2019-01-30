Все о ежемесячной выплате в связи с рождением или усыновлением первенца





Как сообщили в Управлении социальной защиты населения в Динском районе, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» нуждающимся семьям, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен первый ребёнок, управления социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях ежемесячно на протяжении полутора лет осуществляет выплату в размере прожиточного минимума для ребёнка, установленного в субъекте Российской Федерации за II квартал года,

В Краснодарском крае для граждан, обратившихся в 2018 году, ежемесячная выплата предоставляется в размере 9845 руб. (приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 31 июля 2017 года № 1096 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за II квартал 2017 года»); гражданам, обратившимся в 2019 году, – в размере 10057 руб. (приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 31 июля 2018 года № 1084 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за II квартал 2018 года»).

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребёнка.

Ежемесячная выплата осуществляется в течение полутора лет со дня рождения ребёнка, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого необходимо подать новое заявление на ее назначение.

Кому положена ежемесячная выплата?

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, если:

первый ребёнок и мама – граждане Российской Федерации;



первый ребёнок появился в семье после 1 января 2018 года. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Краснодарском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (для граждан, обратившихся в 2019 году, размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 16777 руб. 50 коп.).

Как рассчитывается среднедушевой доход семьи?

При расчете учитываются доходы семьи (родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме:

1. Заработная плата, премии;

2. Пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии;

3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;

4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государственных и общественных обязанностей;

5. Денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить её на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рождённого ребёнка. Если полученная сумма меньше 1,5-кратного прожиточного минимума – 16777 руб. 50 коп., семья имеет право на получение ежемесячной выплаты.

Куда и когда обратиться за назначением ежемесячной выплаты?

Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребёнком до 1,5 лет:

- со дня рождения ребёнка, если обращение последовало не позднее 6 месяцев с даты рождения ребёнка (сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребёнка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере);

- со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в управление социальной защиты населения по месту жительства заявителя (в случае, если место временного пребывания или фактического проживания является местом жительства заявителя, то заявление подается в управление социальной защиты населения по месту временного пребывания или фактического проживания) либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу (то есть в любом МФЦ независимо от места жительства).

Закон отводит органам социальной защиты населения месяц на рассмотрение заявления. Деньги будут перечисляться на банковский счет получателя ежемесячно до 26 числа месяца, следующего за месяцем приёма заявления о назначении выплаты с документами.

Какие документы представить?

Перечень документов:

заявление (по форме);

документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) заявителя;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка;

документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребёнка;

документы (справки, сведения, договоры) о доходах заявителя и членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

документы (справки, сведения, решения суда), подтверждающие основания не учитывать сведения члена семьи в расчете среднедушевого дохода: подтверждающие факт отбывания наказания в виде лишения свободы, применения меры пресечения в виде заключения под стражу, нахождения на принудительном лечении по решению суда, а также факт лишения родительских прав или ограниченные в родительских правах члена семьи, нахождения на полном государственном обеспечении члена семьи заявителя;

документы, подтверждающие факт отсутствия второго родителя (в случае обращения в качестве заявителя единственного родителя): справка органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка – на ребенка (детей) одинокой матери; свидетельство о смерти второго родителя; решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, вступившее в законную силу.

документ, подтверждающий реквизиты счёта в российской кредитной организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада (счёта), справка кредитной организации о реквизитах счёта и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счёта).

Учитывается ли факт совместного проживания членов семьи при назначении ежемесячной выплаты?

В соответствии с частью 10 статьи 4 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ в состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода семьи, включаются родители (усыновители), опекуны ребёнка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение ежемесячной выплаты, супруги родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.

При этом Федеральный Закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ не содержит в качестве условия назначения ежемесячной выплаты факт совместного проживания родителей ребёнка.

Таким образом, в случае, даже если родители ребёнка не проживают совместно, для назначения ежемесячной выплаты должны учитываться доходы каждого родителя.

Кто не включается в состав семьи для расчёта среднедушевого дохода семьи?

В состав семьи для расчёта среднедушевого дохода семьи не включаются только лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских прав, и лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (часть 11 статьи 4 Закона).

Какими документами может быть подтвержден факт отсутствия второго родителя?

Документами, подтверждающими факт отсутствия второго родителя, являются справки органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребёнка – на ребёнка одинокой матери; свидетельство о смерти второго родителя; решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, вступившее в законную силу.