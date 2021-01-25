Все спортсмены района встали на пьедестал на краевом чемпионате
С 19 по 22 января прошло первенство и чемпионат Краснодарского края по спортивной акробатике. Все спортсмены сборной Динского района встали на пьедестал.
В соревнованиях принимали участие 260 спортсменов от 11 лет и старше из шести районов края.
На чемпионате в смешанных парах по программе мастера спорта бронзовыми призерами стали:
- Кристина Волошина
- Егор Кравченко
В первенстве спортсменов 13-19 лет они же завоевали серебро.
Тренер А. С. Дух
Победители в возрасте 12-18 лет, спортсмены первый раз выступали по программе МС:
- Ангелина Крупник
- Арсений Подкорытов
Тренер А. С. Дух
В младшей возрастной группе 11-16 лет в мужских парах бронзовые призеры:
- Денис Андревцев
- Андрей Иконников
Тренеры А. С. Дух, Е. А. Шевченко
В женских парах 11-16 лет бронзовые призеры:
- Алена Переседова
- Софья Войтихова
Тренеры Е. С. Шевченко, Е. Н. Колаева
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