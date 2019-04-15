Всекубанский субботник объединил жителей Динского района

13 апреля 2019 года жители Динского района приняли участие во Всекубанском субботнике. Станичники, сплоченные желанием сделать краше улицы и парки своих населенных пунктов, белили деревья, очищали территории от мусора, красили спортивный инвентарь и лавочки. В субботнике принимали участие не только взрослые, дети тоже ответственно подошли к этому вопросу.

Так плодотворно провели субботник жильцы многоквартирного дома на улице Красной, 152 Б в Динской. Белили деревья, красили площадку, бордюры, облагораживали территорию. Самыми активными и ответственными были дети, они трудились наравне со взрослыми.

Как сообщает администрация Динского района, во Всекубанском субботнике приняли участие более 7 тысяч жителей Динского района.

Общими силами в районе очищено от мусора 413100 квадратных метров территорий площадей, парков, скверов, кладбищ, установлено 16 урн для сбора мусора в общественных местах, обустроено либо отремонтировано 14 контейнерных площадок, ликвидировано 126 стихийных свалок, из них 78 только в Динском сельском поселении, посажено 95 деревьев и кустарников, 800 квадратных метров цветников, побелено 350 деревьев.



