Всекубанский субботник: сделаем наш район чище
В эту субботу, 31 марта, пройдет большой Всекубанский субботник, который откроет месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка.
Жителей всех населенных пунктов приглашаем принять в нем участие, ведь Динской район – это дом, в котором жить нам и нашим детям.
Все сознательные граждане выйдут на уборку зеленых зон, лесопосадок, площадей, улиц, детских площадок, памятников и мемориалов. Также будут приведены в порядок фасады общественных зданий, вывезен весь мусор.
В Комсомольском парке станицы Динской обрежут деревья, высадят новые, очистят канал от мусора.
Клумбы возле мемориального комплекса и консервного завода приведут в надлежащий вид.
В парке микрорайона Солнечный будет очищена от сухих веток лесополоса.
На улице Мичурина вырубят поросль, улица Крайняя (дамба) будет очищена от мусора, а на Красной побелят деревья.
Любой желающий сможет присоединиться к данной акции. При себе нужно иметь: мешки для сбора мусора, пилы, топоры, ведра, кисти для побелки.
Продлится субботник с 8.00 до 12.00.
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