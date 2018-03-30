Всекубанский субботник: сделаем наш район чище

В эту субботу, 31 марта, пройдет большой Всекубанский субботник, который откроет месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка.

Жителей всех населенных пунктов приглашаем принять в нем участие, ведь Динской район – это дом, в котором жить нам и нашим детям.

Все сознательные граждане выйдут на уборку зеленых зон, лесопосадок, площадей, улиц, детских площадок, памятников и мемориалов. Также будут приведены в порядок фасады общественных зданий, вывезен весь мусор.

В Комсомольском парке станицы Динской обрежут деревья, высадят новые, очистят канал от мусора.

Клумбы возле мемориального комплекса и консервного завода приведут в надлежащий вид.

В парке микрорайона Солнечный будет очищена от сухих веток лесополоса.

На улице Мичурина вырубят поросль, улица Крайняя (дамба) будет очищена от мусора, а на Красной побелят деревья.

Любой желающий сможет присоединиться к данной акции. При себе нужно иметь: мешки для сбора мусора, пилы, топоры, ведра, кисти для побелки.

Продлится субботник с 8.00 до 12.00.