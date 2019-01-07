Всекубанский турнир по футболу прошел в Новотитаровской
5 января в станице Новотитаровской состоялся "Всекубанский турнир памяти Владимира Петросяна" по футболу.
За победу боролись семь женских команд: ''Магнолия-1'' и ''Магнолия-2'' из Новотитаровской; ''Победа-1'' и ''Победа-2'' из Новороссийска; ''Успеночка'' из Успенской; ''Екатеринодар'' и ''Неудержимые'' из Краснодара.
Места распределились следующим образом:
1 место - ''Победа-1'' (г. Новороссийск)
2 место - ''Магнолия-1'' (ст. Новотитаровская)
3 место - ''Успеночка'' (ст. Успенская)
В личных номинациях:
Лучший игрок турнира - Ева Мельникова ("Успеночка")
Лучший вратарь - Влада Аретинская ("Победа")
Лучший защитник - ЛюдмилаЕфремова ("Магнолия")
Бомбардир турнира - Александра Пилигрим ("Победа")
Владимир Петросян родился 18 мая 1957 г. в г. Шуше Азербайджанской ССР. В 1974 году окончил среднюю школу № 8 в г. Степанокерте. В ноябре 1975 года был призван в ряды Вооруженных сил. Армейские годы Владимира Грантовича прошли в Пскове в войсках ВДВ. В ноябре 1977 года был уволен по окончанию срока службы. В период с 1978 по 1988 год играл в футбол в командах мастеров первенства СССР. В 1986 г. Владимир Грантович был удостоен звания мастера спорта СССР. В 1989 году поступил в Степанокертский педагогический институт. Выпускник 1984 года получил специальность педагога. После завершения профессиональной карьеры игрока Владимир Грантович горел желанием продолжать свою футбольную судьбу. 2 сентября 1988 года Петросян стал первым тренером отделения футбола ДЮКФП № 2 ст. Новотитаровской. С тех пор он не расставался со своими подопечными. Воспитание нового поколения футболистов Краснодарского рая стало делом всей его жизни. Он умер в 55 лет, не дожив до своего 56-летия всего 9 дней. (По информации kkff-kuban.ru)
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