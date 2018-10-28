Всеобщая диспансеризация: зачем она нужна и как ее пройти?

«РВС» пообщалась с заведующей отделения медицинской профилактики Динской ЦРБ Еленой Кабановой, которая подробно рассказала о том, зачем нужна диспансеризация и как ее правильно проходить.

- В чем заключается главная цель диспансеризации взрослого населения?

- Главное в диспансеризации – раннее выявление факторов риска и наиболее вероятных хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смерти, к которым относятся: болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких.

Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей страны. Диспансеризация также направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, повышенные уровни холестерина и глюкозы крови, пагубное употребление алкоголя и курение табака, нерациональное питание, низкая физическая активность и ожирение.

Важной особенностью является не только раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, но и проведение всем гражданам, имеющим указанные факторы риска и очень высокий сердечно-сосудистый риск, индивидуального, углублённого профилактического консультирования. Такие вмешательства позволяют достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека опасность хронических заболеваний, а у лиц, страдающих такими заболеваниями, значительно уменьшить тяжесть их течения. При подозрении на заболевание человека будут направлять на 2-й этап диспансеризации для углублённого обследования.

- Как часто люди могут полностью проверить свое здоровье?

- Каждый взрослый человек от 21 года, который имеет медицинский полис, независимо от статуса, один раз в 3 года может пройти диспансеризацию.

- Где и когда это можно сделать?

- Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства, работы, учёбы, или по выбору гражданина, в той, где они получают первичную медицинскую помощью. Тем, кто решил проверить своё здоровье, необходимо обратиться в поликлинику на свой терапевтический участок. Там вы пройдёте краткое профилактическое консультирование и вас направят на обследование. Оно будет назначаться строго по индивидуальной программе, то есть, объем обследования будет зависеть от пола, возраста, выявленных факторов риска и группы здоровья. Большинство обследований, которые были проведены в течение последнего года, будут засчитываться, и человеку не надо проходить их дважды.

- Сколько времени потребуется?

Прохождение обследования первого этапа диспансеризации требует 2 визита: первый занимает ориентировочно 3-6 дней ( зависит от длительности времени, необходимого для получения результатов исследований) участковым врачом, который проводит заключительный осмотр и подводит итоги диспансеризации. Если по результатам первого этапа у вас выявлено подозрение на наличие хронического заболевания или высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, то участковый врач направит вас на второй этап диспансеризации.

- Как работающие люди могут пройти диспансеризацию?

- Согласно статьи № 24 Федерального закона РФ от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», работодатели обязаны обеспечить условия для прохождения работниками медосмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

- Как нужно готовиться к медицинскому обследованию?

- Подготовка для 1-го этапа диспансеризации:

в поликлинику желательно придти утром на голодный желудок до выполнения каких-либо физических нагрузок, в т.ч. и физзарядки;

взять с собой утреннюю порцию мочи в объёме 100-150 мл.;

лицам в возрасте 45 лет и старше для исследования кала на скрытую кровь в течение 3-х суток перед диспансеризацией не есть мясную пищу, яблоки, зелёный лук, сладкий болгарский перец, огурцы, цветную капусту, отказаться от любых слабительных средств и клизм;

мужчинам в возрасте 50 лет воздержаться от прохождения диспансеризации в течение 7-10 дней после любых воздействий механического характера на предстательную железу.

Если вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские исследования, то возьмите документы, подтверждающие это.

Объём подготовки для прохождения 2-го этапа диспансеризации вам объяснит участковый врач.

- Какой документ человек получит после прохождения обследования?

- Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдаётся паспорт здоровья, в который вносятся заключения и рекомендации по результатам проведенного обследования.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит вам в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смерти или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. Но без заботы самого человека о собственном здоровье медицина бессильна.

Если мы хотим быть здоровыми, начинать надо с себя!

В 2018 диспансеризацию проходят граждане, которые родились в такие годы: 1946,1949,1952,1955,1958,1961,1964,1967,1970,1973,1976,18791982,1985,1988,1991,1997.