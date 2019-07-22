Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» направлен на формирование законопослушного и культурного поведения участников дорожного движения, навыков безопасного поведения у детей и их родителей.

Подробнее о конкурсе можно узнать на портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) и на официальном сайте конкурса (www.bddrf.ru). Прием конкурсных работ осуществляется до 30 сентября 2019 года.

Номинации Конкурса: