Вслед за НДС повысятся и тарифы на ЖКХ?

Минэкономразвития выступило с инициативой учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

Повышение НДС может привести к ухудшению финансового состояния ресурсоснабжающих организаций. — считают в ведомстве.

Есть риск прямых убытков для коммунальных служб без повышения тарифов ЖКХ. Поэтому Минэкономразвития предложило учесть соответствующие изменения в тарифах.

С аналогичным предложением в Минстрой обратилась ассоциация «ЖКХ и городская среда». Они отметили, что что повышение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд рублей. Это, в свою очередь, приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн рублей.

В Министерстве строительства уже подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года.