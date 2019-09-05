«Вспоминают только на Радоницу». Могилы на динском кладбище в траве

В редакцию «РВС» обратилась жительница станицы Динской со следующей ситуацией: «Приезжаю на кладбище — а к могилам родственников попросту нельзя пройти. Соседние захоронения так заросли, что и памятников не видно. Сорняки очень быстро переползают на чистые могилы.

К сожалению, многие вспоминают об умерших близких только перед Радоницей. А все остальное время — пускай зарастает. Конечно, у некоторых родные тоже умерли, у других — далеко живут. Но, тем не менее, слишком много заброшенных могил. Можно же хоть иногда выделять час-другой на выходных, чтобы убрать могилы родственников?».

Журналист выехала на динское кладбище, чтобы воочию убедиться, что же там происходит и много ли захоронений, за которыми не ухаживают.

Как оказалось, действительно, заброшенных могил очень много — чуть ли не каждая третья. Амброзия и прочие сорняки колосятся выше самих памятников. И разницы нет — это дорогая гранитная стела или же простенький деревянный крест. Чем дальше в глубь кладбища заходишь, тем чаще трава становится выше человеческого роста.

Стоит отметить, что на центральных аллеях и по периметру кладбища трава скошена.

«РВС» пообщалась со смотрителем кладбища Алексеем Дидыком и и. о. директором МУП Динское Николаем Чебуровым, которые рассказали о ситуации.

«В наши обязанности входит покос сорной растительности на центральных проходах и проездах кладбища. Заходить и что-либо делать на территории самих захоронений мы попросту не имеем права. Уборка могилы и прилегающей к ней территории — это обязанность самих родственников.

Мы часто идем навстречу и помогаем с уборкой жителям, которые сами не в состоянии это сделать. Например, пожилым людям, которые просят нас об этом.

Бывали случаи, когда видишь — заросшая могила. Ребята убрали все, почистили. Потом приезжают родственники и еще и предъявляют претензии — мол, вы цветы скосили, или, вот, на памятнике трещина пошла — это вы виноваты, - пояснил Николай Чебуров.

Смотритель кладбища рассказал, что наибольший наплыв людей перед Радоницей. Тогда все приезжают, чтобы убрать могилы. Работают на кладбищевсего 4 человека — директор, смотритель и два рабочих. В этот период администрация выделяет дополнительную технику и людей, чтобы справиться с огромным количеством мусора, образовывающееся в данное время.

«Мы никогда не отказываем людям в просьбах. Если же кто-то попросит спилить ветку дерева, или же еще каким-то образом помочь — всегда откликаемся.

У нас есть «дежурные инструменты» - тяпка, веник, грабли. Если человек что-то забыл, или не смог взять с собой для уборки, то всегда это можно взять здесь.

Конечно, бывают и такие случаи, когда могилу очистили, а мусор выбросили рядом, или же не донесли до контейнера, который стоит совсем близко. Видим такую ситуацию — подходим, объясняем, что так поступать нельзя. В ответ чаще всего слышим отговорки, мол, не увидел контейнер, больше так не буду и другое.

Мы не штрафуем, даже если могила заброшена длительное время. Ведь, во-первых, очень тяжело разыскать родственников, во-вторых — доказать, что именно они являются теми людьми, которые ответственны за данное захоронение. Всегда стараемся по-доброму. Разговариваем.

На самом деле, все это попросту остается на совести тех, кто поступает подобным образом», - говорит Николай Чебуров.

Алексей Дидык рассказал, что сотрудники также берут шефство над могилами ветеранов, Героев Советского Союза. Ухаживают за их захоронениями. Приезжают и школьники, чтобы убрать могилы участников войны. Они также закрепляются за классами. Это делается для того, чтобы подрастающее поколение больше знало о своей истории и героях, которые подарили им мирное небо.

Неожиданной стала новость от работников кладбища о том, что сейчас некоторые станичники начали вывозить бытовой мусор из дома на кладбище и выбрасывать его. Иногда — в мешках, в иной раз — как придется...

Так и хочется сказать: «Ничего святого».

Но, будем верить, что многие, прочитав этот материал, вспомнят о тех своих родных, которых уже нет с нами, найдут время и проведают их могилу, наведут там порядок, поставят свежие цветы, скажут доброе слово о покойных.