Встреча Нового года в Динской. Чего ждать людям?

28 декабря на фонтанной площади станицы Динской пройдут праздничные мероприятия, посвященные встрече нового, 2020 года.

Здесь разместятся точки общепита с различными вкусностями.

С 20.00 до 22.00 продлятся мероприятия. Сначала детская игровая программа, а затем — праздничный полуторачасовой концерт.

Закончится все фейерверком в 22.00.

Традиционно, жителей и гостей Динской будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, а также другие сказочные персонажи.

Как обычно, будут различные конкурсы, хороводы, песни и танцы.

Планируется также, что все желающие смогут угоститься горячим чаем из самовара и попробовать вкусное печенье.





В этот день (28 декабря) с 18.00 до 23.00 временно приостановят движение транспорта по следующим улицам: ул. Красная (от ул. Красноармейской до ул. Луначарской), ул. Советская (от ул. Красной до домовладения №11), ул. Пролетарская (от ул. Красная до домовладения №43).





Кроме того, в период с 23 по 30 декабря на Фонтанной площади будет проходить ярмарка выходного дня, которая приурочена к новогодним праздникам. Здесь же организуют елочный базар, где все желающие смогут приобрести главное праздничное дерево.