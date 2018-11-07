Вторая стратегическая семинар-сессия проходит в Динском районе

Сегодня, 7 ноября 2018 года, в станице Динской прошел второй стратегический семинар-сессия. Его тематика — текущее состояние и перспективы экономического развития Динского района.

Присутствовали там различные чиновники, предприниматели, руководители предприятий, производств, фирм, эксперты.

Модерировал семинар-сессию директор института дополнительного образования, кандидат исторических наук, доцент Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова Иван Ревин.

В начале слово было предоставлено главе Динского района Сергею Пономареву, в котором он рассказал о том, что инвесторы заходят в наш район, как все это происходит.

Также проанализировали итоги прошлой стратегической сессии.

Иван Ревин подчеркнул, что нужно стимулировать рост производительности труда.

Он также отметил, что главное в этот раз — «получить как можно больше целей и показателей, систематизировать и структурировать их».

Также с презентацией выступила Ирина Сторожук, которая описала состояние производства в Динском районе по секторам и озвучила планы по его улучшению.

В некоторых вопросах Сергей Пономарев и Юрий Ильченко и другие присутствующие с ней не согласились. Например, спор вызвал вопрос о том, нужно ли предоставлять дополнительно фирме «Bonduelle»земли в аренду.

После обсуждений, присутствующие разделились на 3 секции: развитие инфраструктурного и транспортного комплексов, агропромышленного сектора экономики и промышленного сектора экономики.

В каждой обсуждалось текущее состояние отрасли, имеющиеся проблемы, пути их решения и ожидаемый результат.

В конце подвели общие итоги сессии.