Вторая стратегическая семинар-сессия проходит в Динском районе
Сегодня, 7 ноября 2018 года, в станице Динской прошел второй стратегический семинар-сессия. Его тематика — текущее состояние и перспективы экономического развития Динского района.
Присутствовали там различные чиновники, предприниматели, руководители предприятий, производств, фирм, эксперты.
Модерировал семинар-сессию директор института дополнительного образования, кандидат исторических наук, доцент Южно-Российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова Иван Ревин.
В начале слово было предоставлено главе Динского района Сергею Пономареву, в котором он рассказал о том, что инвесторы заходят в наш район, как все это происходит.
Также проанализировали итоги прошлой стратегической сессии.
Иван Ревин подчеркнул, что нужно стимулировать рост производительности труда.
Он также отметил, что главное в этот раз — «получить как можно больше целей и показателей, систематизировать и структурировать их».
Также с презентацией выступила Ирина Сторожук, которая описала состояние производства в Динском районе по секторам и озвучила планы по его улучшению.
В некоторых вопросах Сергей Пономарев и Юрий Ильченко и другие присутствующие с ней не согласились. Например, спор вызвал вопрос о том, нужно ли предоставлять дополнительно фирме «Bonduelle»земли в аренду.
После обсуждений, присутствующие разделились на 3 секции: развитие инфраструктурного и транспортного комплексов, агропромышленного сектора экономики и промышленного сектора экономики.
В каждой обсуждалось текущее состояние отрасли, имеющиеся проблемы, пути их решения и ожидаемый результат.
В конце подвели общие итоги сессии.
Комментарии