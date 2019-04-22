Второклассники из Украинского спасли щенков

Два второклассника школы № 26 поселка Украинского Вова Репкин и Вадим Маслов спасли выброшенных на дорогу новорожденных щенков.

Ребята увидели их и решили убрать с дороги. Отнесли их сначала на обочину, в траву. Но на улице шел дождь и было холодно. Один из мальчишек отстегнул капюшон от куртки, они укрыли малышей и понесли их домой. Уговорили родителей оставить и принялись выхаживать.

Кормить приходится каждые два-три часа из медицинского шприца. Делать это приходится круглосуточно, но мальчишки справляются.

Об истории спасения стало известно в школе. Педагоги обратились в ветеринарную клинику «Зоовита», чтобы там подписали благодарности за спасение. Главный врач клиники Виктория Шепелева с благодарностями и подарками приехала сегодня, 22 апреля, на линейку и в торжественной обстановке поздравила ребят.

В школе считают поступок Вовы и Вадима достойным примером для подражания и всячески поддерживают ребят.