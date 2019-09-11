Вторые сутки Пластуновская остается без газа

10 сентября 2019 года в станице Пластуновской планово отключили газ. Информация об этом была опубликована на официальном сайте администрации Пластуновского сельского поселения. В объявлении было указано, что подача газа будет прекращена с 9 до 17 часов.

Но, как сообщили станичники, даже к ночи 10 сентября газа в домах все еще не было.

«Во всем населенном пункте выключили газ! Говорили, что до 5 вечера сегодняшнего дня, а, как оказалось, до завтра, и то неточно. Обосновали тем, что большой объем работ! Я понимаю, ужин можно приготовить и другими способами, но есть такие сферы деятельности, которые из-за этого несут потери», - написала возмущенная жительница.

Утром 11 сентября журналист «РВС» связался с директором филиала № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар» в ст. Динской Рустамом Кушу. Он прокомментировал нам, когда в домах пластуновцев снова будет газ: