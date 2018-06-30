Вводится ограничение на движение грузовиков по дорогам Кубани и Адыгеи

В связи с тем, что температура воздуха на Кубани превысила отметку в 32 градуса, с 5 июля по 31 августа на федеральных дорогах с асфальтобетонным покрытием будет действовать временное ограничение на движение грузовых автомобилей. Время действия - с 10:00 до 22:00.



Список дорог:

а/д А-136 Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Краснодару, км 0+000 – км 17+870;

а/д А-136 Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Краснодару, км 0+000 – км 17+870; а/д А-146 Краснодар – Верхнебаканский, км 0+000 – км 140+693;

а/д А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия, км 0+000 – км 212+470;

а/д А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия, км 0+000 – км 212+470;

а/д А-148 «Дублер Курортного проспекта», км 0+000 – км 16+316;

а/д А-149 Адлер – Красная Поляна, км 2+977 – км 43+155.

автодорожной составляющей совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер – ГЛК «Альпика – Сервис», км 0+000 – км 45+600;

а/д А-160 Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск, км 4+200 – км 132+854 (включая участок Адыгейск – Бжедугхабль);

а/д А-290 Новороссийск – Керчь, км 0+000 – км 102+100;

а/д Р-217 «Кавказ», км 0+000 – км 209+400;

а/д Р-217 «Кавказ», подъезд к г. Майкоп, км 0+000 – км 103+090;

Под ограничение не попадает транспорт, осуществляющий пассажирские перевозки. В целом, такой режим ежегодно вводится на федеральных трассах. В условиях высоких температур он просто необходим для сохранения покрытия дорог.