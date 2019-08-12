Выбираем игрушки ребенку. На что обратить внимание? Советы экспертов

В наши дни рынок пестрит разнообразными игрушками. Заходишь в магазин — и глаза разбегаются. Но всегда хочется, чтобы купленный конструктор или кукла были не просто красивыми, но и качественными, отвечающими нормативам и стандартам.

Роспотребнадзор рассказал на что обратить внимание и как выбрать хороший товар для вашего ребенка.

Что же купить?

Вам нужно приобрести игрушку для ребенка, но явных увлечений у него нет, как же быть? Здесь удобнее всего ориентироваться на возраст. Для малышей до года подойдут погремушки, среднего размера кубики, пирамидки из колец. В диапазоне от года до трех лет — выбираем пластилин, игрушечную посудку, смывающиеся краски.

Ребенку старше трех лет будут интересны предметы для рисования, например цветные мелки и доска, фломастеры и краски, развивающие наборы. Сейчас довольно актуальны наборы юных исследователей, где можно делать различные опыты вместе с ребенком.

Старше шести лет — в этом возрасте интересны автомобили на радиоуправлении, куклы, настольные игры, автоматы, головоломки, фигурки военных и так далее.

На что обратить внимание?

При выборе игрушки обратите внимание на ее описание, а именно:

Материал . Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Не стоит выбирать товар из натурального меха или древесной коры. Примечательно, что изделия из кожи не рекомендованы малышам до трехлетнего возраста. Хотите приобрести мягкую игрушку, помните, предпочтение стоит отдать игрушкам с плотным и хорошо прошитым ворсом, чтобы они не полиняли.Для совсем маленьких детей мягкие игрушки — не лучший вариант. В них скапливаются бактерии, и они вполне могут стать источником инфекций.

. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Не стоит выбирать товар из натурального меха или древесной коры. Примечательно, что изделия из кожи не рекомендованы малышам до трехлетнего возраста. Хотите приобрести мягкую игрушку, помните, предпочтение стоит отдать игрушкам с плотным и хорошо прошитым ворсом, чтобы они не полиняли.Для совсем маленьких детей мягкие игрушки — не лучший вариант. В них скапливаются бактерии, и они вполне могут стать источником инфекций. Форма. Изделие не должно иметь острых выступающих углов и частей, которые могут стать причиной травмы.

Изделие не должно иметь острых выступающих углов и частей, которые могут стать причиной травмы. Запах. Игрушка не должна иметь стойкого неприятного запаха, иначе это говорит об изготовлении ее из «токсичных» материалов.

Игрушка не должна иметь стойкого неприятного запаха, иначе это говорит об изготовлении ее из «токсичных» материалов. Реалистичность. Эксперты рекомендуют при выборе отдавать предпочтение реалистичности товара. Например, куклы должны быть похожи на людей, животные — на реальных зверей. Так малыш сможет проводить аналогию.

Права потребителей

«Покупатель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретён, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Данное требование распространяется и на детские игрушки, согласно ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей». Вы можете поменять непродовольственный вид товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня его покупки», - отмечает Роспотребнадзор.

В то же время помните, что исключением являются книги, брошюры, альбомы, электронные игрушки.

Если после покупки вы обнаружили в игрушке недостатки, то вы имеете право: