Выборы-2018: первые цифры явок, сроки результатов
Сегодня, 18 марта 2018 года, вся Россия выбирает будущего президента. К этому времени явка на выборах по стране составила 16,55 %. Это больше на 10 %, чем в 2012 году.
Кстати, в Крыму и Севастополе стартовали первые для региона выборы президента России. Что примечательно, сегодня ровно 4 года, как Крым присоединился к России. В голосовании смогут поучаствовать около 1,8 млн жителей полуострова.
Голосование началось с Дальнего Востока. Проголосовать можно будет до 20.00. Участие в выборе примут жители 85 регионов страны.
Первые результаты можно будет узнать в 21.00 по московскому времени, когда завершится голосование в самом западном уголке России – Калининградской области. Тогда же будут объявлены результаты досрочного голосования. В нем приняли участие около 170 тыс. россиян: военные, экипажи судов, сотрудники полярных станций и жители отдаленных и труднодоступных мест.
Напомним наши прошлые публикации на темы о выборах президента Российской Федерации 2018:
Комментарии
А кто-то удивился, что явка выше чем в 2012? Так, как заставляли идти на выборы в этом году, не заставляли идти ни в один из других годов. Все эти цирки с голосованием по месту работы, как это сделано в ЦРБ Динской и другими ухищрениями, ни коим образом не удивляют!
В 2012 году было тоже самое, не придумывайте.Так же отчитывались перед начальством.Стагнация..))
Ага! По рассказывайте, память поди короткая, завтра ты уже и не вспомнишь, что было сегодня!
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"Чему ты удивился, мимо проходящий?" - а будьте так любезны, процитируйте тот момент, где я выражаю своё удивление.
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Не согласна, обезьяна себя уважает в отличии от нашего ЭЛЕКТОРАТА. Тупую серую массу за эти годы приучили к тому, что за безмерную халяву надо периодически благодарить ХОЗЯИНА своим послушанием и всеобщим ОДОБРЯМС! Халявщики сегодня это подтвердили своим топотом копыт.
Да возрадуйтесь!
"Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2018 году"
И что? Он каждый год подобные указы подписывает.
И что? Это же не означает, что радоваться не стоит! :)
Или там где-то написано что это впервые за какой-то период времени?!
Как грицца: дурному не скучно и самому...
Тем, кто недоволен результатами выборов - срочно в очередь состоящую из желающих орально ублажить сенатора Маккейна, он тоже считает что никому из жителей России проклятый жестокий режим не позволил участвовать в свободных выборах..))))
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Что,болезный,опять таблетки забыл принять?Доволен - так заткнись, не доволен - отстрочи, разберись уже в своих желаниях.
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