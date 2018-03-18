Выборы-2018: первые цифры явок, сроки результатов

Сегодня, 18 марта 2018 года, вся Россия выбирает будущего президента. К этому времени явка на выборах по стране составила 16,55 %. Это больше на 10 %, чем в 2012 году.

Кстати, в Крыму и Севастополе стартовали первые для региона выборы президента России. Что примечательно, сегодня ровно 4 года, как Крым присоединился к России. В голосовании смогут поучаствовать около 1,8 млн жителей полуострова.

Голосование началось с Дальнего Востока. Проголосовать можно будет до 20.00. Участие в выборе примут жители 85 регионов страны.

Первые результаты можно будет узнать в 21.00 по московскому времени, когда завершится голосование в самом западном уголке России – Калининградской области. Тогда же будут объявлены результаты досрочного голосования. В нем приняли участие около 170 тыс. россиян: военные, экипажи судов, сотрудники полярных станций и жители отдаленных и труднодоступных мест.





Напомним наши прошлые публикации на темы о выборах президента Российской Федерации 2018:











