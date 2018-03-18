Выборы-2018: первые цифры явок, сроки результатов

Выборы-2018: первые цифры явок, сроки результатов
Фото: vedtver.ru

Выборы-2018: первые цифры явок, сроки результатов

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9 дней назад Выборы 2018Выборы президента РоссииСтатьи по теме

Сегодня, 18 марта 2018 года, вся Россия выбирает будущего президента. К этому времени явка на выборах по стране составила 16,55 %. Это больше на 10 %, чем в 2012 году.

Кстати, в Крыму и Севастополе стартовали первые для региона выборы президента России. Что примечательно, сегодня ровно 4 года, как Крым присоединился к России. В голосовании смогут поучаствовать около 1,8 млн жителей полуострова.

Голосование началось с Дальнего Востока. Проголосовать можно будет до 20.00. Участие в выборе примут жители 85 регионов страны.

Первые результаты можно будет узнать в 21.00 по московскому времени, когда завершится голосование в самом западном уголке России – Калининградской области. Тогда же будут объявлены результаты досрочного голосования. В нем приняли участие около 170 тыс. россиян: военные, экипажи судов, сотрудники полярных станций и жители отдаленных и труднодоступных мест.


Напомним наши прошлые публикации на темы о выборах президента Российской Федерации 2018:

Международные наблюдатели ОБСЕ посетили Динской район


В день выборов в поселениях организуют праздники


"Нас заставляют голосовать на территории ЦРБ", - жалуются медики


Расписание бесплатных рейсов к избирательным участкам

Комментарии

Мимо проходил!
Мимо проходил! 8 дней назад

А кто-то удивился, что явка выше чем в 2012? Так, как заставляли идти на выборы в этом году, не заставляли идти ни в один из других годов. Все эти цирки с голосованием по месту работы, как это сделано в ЦРБ Динской и другими ухищрениями, ни коим образом не удивляют!

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29
Stranger
Stranger 8 дней назад

В 2012 году было тоже самое, не придумывайте.Так же отчитывались перед начальством.Стагнация..))

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-29
Мимо проходил!
Мимо проходил! Stranger 8 дней назад

Ага! По рассказывайте, память поди короткая, завтра ты уже и не вспомнишь, что было сегодня!

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22
Чему ты удивился, мимо проходящий?
Чему ты удивился, мимо проходящий? 8 дней назад

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-17
Мимо проходил.
Мимо проходил. Чему ты удивился, мимо проходящий? 8 дней назад

"Чему ты удивился, мимо проходящий?" - а будьте так любезны, процитируйте тот момент, где я выражаю своё удивление.

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16
10 минут назад
10 минут назад Чему ты удивился, мимо проходящий? 8 дней назад

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0
Слава ОБЕЗЬЯНЕ!
Слава ОБЕЗЬЯНЕ! Чему ты удивился, мимо проходящий? 8 дней назад

Не согласна, обезьяна себя уважает в отличии от нашего ЭЛЕКТОРАТА. Тупую серую массу за эти годы приучили к тому, что за безмерную халяву надо периодически благодарить ХОЗЯИНА своим послушанием и всеобщим ОДОБРЯМС! Халявщики сегодня это подтвердили своим топотом копыт.

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10
Кто-то!
Кто-то! 7 дней назад

Да возрадуйтесь!
"Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы в 2018 году"

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1
Михаил
Михаил Кто-то! 7 дней назад

И что? Он каждый год подобные указы подписывает.

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3
Кто-то!
Кто-то! Михаил 7 дней назад

И что? Это же не означает, что радоваться не стоит! :)
Или там где-то написано что это впервые за какой-то период времени?!

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-3
Семён Горбунков
Семён Горбунков Кто-то! 6 дней назад

Как грицца: дурному не скучно и самому...

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6
Баян Ширянов
Баян Ширянов 6 дней назад

Тем, кто недоволен результатами выборов - срочно в очередь состоящую из желающих орально ублажить сенатора Маккейна, он тоже считает что никому из жителей России проклятый жестокий режим не позволил участвовать в свободных выборах..))))

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-8
Сергей
Сергей Баян Ширянов 5 дней назад

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4
Баян Ширянов
Баян Ширянов Сергей 5 дней назад

Что,болезный,опять таблетки забыл принять?Доволен - так заткнись, не доволен - отстрочи, разберись уже в своих желаниях.

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-4
Сергей
Сергей 5 дней назад

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6
Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 дня назад

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-7
Визилин
Визилин 4 дня назад

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5
Семён Горбунков
Семён Горбунков Визилин 4 дня назад

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4
Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 дня назад

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-4
МЧС
МЧС 4 дня назад

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2