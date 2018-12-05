Выбрали дополнительное название для аэропорта Пашковский

Вчера, 4 декабря, в эфире телеканала «Россия 1» подвели итоги конкурса «Великие имена России». В результате краснодарский аэропорт Пашковский получил дополнительное название - имени Екатерины II.

Судьбу более сорока аэропортов страны определили голосованием, в котором приняли участие более пяти с половиной миллионов человек. Нескольким городам предстоит еще один тур голосования, так как их жители предпочли те же имена, что и в других городах. Так, в борьбе за Петра I победил Воронеж, его население было активнее, а Санкт-Петербургу придется искать новый вариант. Также во втором туре будет решена судьба аэропортов Архангельска и Нижевартовска.

В результате конкурса дополнительные названия получили:

Аэропорт Угольный имени Юрия Рытхэу (Анадырь)

Аэропорт Витязево имени Владимира Коккинаки (Анапа)

Аэропорт Нариманово имени Бориса Кустодиева (Астрахань)

Аэропорт имени Владимира Шухова (Белгород)

Аэропорт Игнатьево имени Николая Муравьева-Амурского (Благовещенск)

Аэропорт Кневичи Западные имени Владимира Арсеньева (Владивосток)

Аэропорт Гумрак имени Алексея Маресьева (Волгоград)

Аэропорт Чертовицкое имени Петра I Великого (Воронеж)

Аэропорт имени Николая Рериха (Горно-Алтайск)

Аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова (Екатеринбург)

Аэропорт имени Габдуллы Тукая (Казань)

Аэропорт Храброво имени Елизаветы Петровны (Калининград)

Аэропорт Грабцево имени Константина Циолковского (Калуга)

Аэропорт Пашковский имени Екатерины II Великой (Краснодар)

Аэропорт Емельяново имени Дмитрия Хворостовского (Красноярск)

Аэропорт Сокол имени Владимира Высоцкого (Магадан)

Аэропорт имени Михаила Лермонтова (Минеральные Воды)

Аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина (Москва)

Аэропорт Домодедово имени Михаила Ломоносова (Москва)

Аэропорт имени Николая II Романова (Мурманск)

Аэропорт Бегишево имени Николая Лемаева (Набережные Челны)

Аэропорт Стригино имени Валерия Чкалова (Нижний Новгород)

Аэропорт Толмачево имени Александра Покрышкина (Новосибирск)

Аэропорт имени Ивана Губкина (Новый Уренгой)

Аэропорт Алыкель имени Николая Урванцева (Норильск)

Аэропорт Центральный имени Дмитрия Карбышева (Омск)

Аэропорт Елизово имени Витуса Беринга (Петропавловск-Камчатский)

Аэропорт Кресты имени княгини Ольги (Псков)

Аэропорт Курумоч имени Сергея Королева (Самара)

Аэропорт имени Ивана Айвазовского (Симферополь)

Аэропорт имени Виталия Севастьянова (Сочи)

Аэропорт Шпаковское имени Александра Суворова (Ставрополь)

Аэропорт имени Фармана Салманова (Сургут)

Аэропорт имени Петра Истомина (Сыктывкар)

Аэропорт Богашево имени Николая Камова (Томск)

Аэропорт Рощино имени Дмитрия Менделеева (Тюмень)

Аэропорт имени Мустая Карима (Уфа)

Аэропорт Новый имени Геннадия Невельского (Хабаровск)

Аэропорт имени Андрияна Николаева (Чебоксары)

Аэропорт Баландино имени Игоря Курчатова (Челябинск)

Аэропорт Хомутово имени Антона Чехова (Южно-Сахалинск)

Аэропорт имени Платона Ойунского (Якутск)

Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Представители исторического и научного сообщества сочли необходимым отдельно рассмотреть ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, где перевес голосования за Николая Рериха над алтайским художником Чоросом-Гуркиным составил 1 %.