Выбрать профессию и найти работу: как прошла ярмарка вакансий (фото)
Сегодня, 20 сентября, в Динском районном организационно-методическом центре прошла ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
Как сообщает Центр занятости населения Динского района, главными целями этого мероприятия стали:
информирование населения об имеющихся на предприятиях и в организациях вакансиях, условиях работы, уровне оплаты труда, содействии в подборе наиболее подходящих вариантов трудоустройства в ходе непосредственного общения с работодателем;
получение информации об учебной базе края, о возможности подготовки, переподготовки, повышении квалификации;
получение юридической консультации в рамках законодательства о труде, а также по организации предпринимательской деятельности;
определение типа профессий по социально-психологической адаптации молодых людей на рынке труда;
консультирование граждан предпенсионного возраста, граждан, имеющих ограничение по здоровью по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
содействие занятости граждан в трудоустройстве, оказание услуг работодателям в подборе необходимых работников, снижение социальной напряженности на рынке труда Динского района.
Кроме того, все желающие могли пройти компьютерное тестирование (профотбор) по определению профессиональных предпочтений и склонностей, просмотреть видеопрофессиограммы.
Людей на мероприятие пришло много. Основная масса — ученики старших классов со школ всего района. Специалисты рассказали им о перспективах той или иной профессии. Представители учебных заведений объясняли, где молодые люди смогут получить желаемое образование.
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