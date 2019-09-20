Выбрать профессию и найти работу: как прошла ярмарка вакансий (фото)

Выбрать профессию и найти работу: как прошла ярмарка вакансий (фото)

Выбрать профессию и найти работу: как прошла ярмарка вакансий (фото)

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11 часов назад Газета РВСДинскаяДинской районНовостиПрофориентацияСтаршеклассникиШкольникиЯрмарка ваканий в Динской

Сегодня, 20 сентября, в Динском районном организационно-методическом центре прошла ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.

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Как сообщает Центр занятости населения Динского района, главными целями этого мероприятия стали:

  • информирование населения об имеющихся на предприятиях и в организациях вакансиях, условиях работы, уровне оплаты труда, содействии в подборе наиболее подходящих вариантов трудоустройства в ходе непосредственного общения с работодателем;

  • получение информации об учебной базе края, о возможности подготовки, переподготовки, повышении квалификации;

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  • получение юридической консультации в рамках законодательства о труде, а также по организации предпринимательской деятельности;

  • определение типа профессий по социально-психологической адаптации молодых людей на рынке труда;

  • консультирование граждан предпенсионного возраста, граждан, имеющих ограничение по здоровью по вопросам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

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  • содействие занятости граждан в трудоустройстве, оказание услуг работодателям в подборе необходимых работников, снижение социальной напряженности на рынке труда Динского района.

Кроме того, все желающие могли пройти компьютерное тестирование (профотбор) по определению профессиональных предпочтений и склонностей, просмотреть видеопрофессиограммы.

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Людей на мероприятие пришло много. Основная масса — ученики старших классов со школ всего района. Специалисты рассказали им о перспективах той или иной профессии. Представители учебных заведений объясняли, где молодые люди смогут получить желаемое образование.

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