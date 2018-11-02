Выброшенный диван станет причиной увольнения?

В редакцию «РВС» обратился председатель ТОС №8 Сергей Улезько, который рассказал следующую историю: «На пересечении улиц Динской и Кирова находится мусорный бак. Жители близлежащего дома выбросили часть дивана. Сделали они это аккуратно — приставили его к баку.

Когда 25 октября сотрудники мусороуборочной компании приехали убирать отходы, то они отбросили эту часть мебели на землю, тем самым создав стихийную свалку, хотя она является ТКО и должна быть вывезена. Когда я возразил мужчинам, что они делают не по закону, мне ответили, что я могу жаловаться хоть президенту».

Сейчас Сергей Улезько уже обратился в администрацию Динского сельского поселения и к депутату ЗСК Сергею Жиленко с данной проблемой.

Как стало известно «РВС», сегодня, 2 ноября 2018 года, проблемный мусор был убран силами МУП «Динское».

Заместитель директора АО «Мусороуборочная компания» Константин Семернин прокомментировал эту ситуацию: «Части мебели являются крупногабаритными отходами, который должны убирать сотрудники. С ними неоднократно проводились беседы. По данному факту состоится служебная проверка. Виновных накажут — вплоть до увольнения».