Выходим из праздников без последствий для организма и психики

Большинство динчан уже через два дня выйдут на работу. Чтобы организм, «измученный нарзаном», нормально пережил начало рабочих будней, воспользуйтесь нашими советами.

Новогодние праздники – тяжелое испытание для организма. Неумеренное поедание вкусняшек, бездумное возлияние алкоголя, часто отсутствие движения, минимальное количество сна, для которого мы находим время только под утро... Все это серьезный стресс даже для самого крепкого организма.

Нет голоданию!

Многие после переедания начинают голодать и садятся на жесткие диеты. Но нельзя нагружать организм то объеданием, то резкой голодовкой. Это приведет как минимум к головной боли и расстройству пищеварения, как максимум – к проблемам с поджелудочной железой.

Правильным будет постепенное снижение калорийности пищи до вашей физиологической нормы за вычетом от нее примерно 500 калорий. Это позволит вам плавно убрать лишний вес.

Цитрусовые, кисломолочкаи вода

Апельсины-мандарины-лимоны наполнят организм витамином С и энергией. Восстановите микрофлору кишечника: ешьте кефир, ряженку и простоквашу не менее двух раз в день.

Чтобы нормализовать метаболизм, пейте достаточно жидкости. Вода является основой метаболизма, чтобы ферменты работали активнее, необходимо достаточно жидкости вокруг них. Имейте в виду, что газировки, кофе, крепкий чай и сладкие соки в этом случае не подходят.

Восстанавливаем режим дня

Даже многие «жаворонки» в период новогодних праздников превращаются в заядлых «сов», ложатся спать под утро и с трудом продирают глаза около полудня. Верните организм в привычный для него режим.

Нет смысла считать овец или слонов, это не всем помогает. Мы пойдем другим путем. Загрузите свой день до предела, гуляйте на свежем воздухе, оправляйтесь в гости, уделите время любимому виду спорта, вспомните о домашних делах. К концу дня вы должны буквально валиться с ног от усталости и мечтать быстрее добраться до кровати. Тогда никакая бессонница будет не страшна.

Не ложитесь спать на голодный желудок, но и, объевшись до предела, не стоит пытаться скорее заснуть, иначе пищеварение будет работать с двойной силой, что не даст вам хорошо отдохнуть ночью.

Продляем праздники с умом

Резко окунаться с головой в работу сразу после развлекухи, веселых дней и ничегонеделания очень тяжко, так можно впасть в уныние, возненавидеть работу и коллег заодно. Поэтому продлите праздники! Но не поеданием оливье и возлияниями. Например, сходите после работы или в выходные в кино, на представление, на каток, погуляйте, съездите в горы или другие интересные места.

Еще один прием: подготовьте одежду для первого рабочего дня. Так вы постепенно свыкнетесь с мыслью, что он неминуем. Или займитесь шопингом – в обновке будет приятнее начинать трудовые будни.

101 желание

Психологи советуют в последний день каникул составить список из 101 желания на год. Желания обязательно должны касаться вас лично и начинаться с фразы «Я хочу». Загляните в этот список через месяц: какие-то из мечтаний и хотелок сбудутся! На место исполнившихся впишите новые. Такой прием держит в тонусе весь год и повышает самооценку.