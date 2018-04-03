На День весны и труда россияне будут отдыхать 4 дня. Фото: архив "РВС"
Выходные в мае: когда и сколько дней россияне будут отдыхать
Мини-каникулы, приуроченные к празднованию Дня весны и труда, начнутся уже с 29 апреля, продлятся они до среды, 2 мая, включительно.
Первая рабочая неделя будет состоять всего лишь из двух дней (3 и 4 мая).
День Победы, 9 мая, в этом году приходится на среду. Переносов рабочих и выходных дней не ожидается. Россияне будут отдыхать только непосредственно 9 мая. Следует отметить, что во вторник (8 мая) людей с работы отпустят на час раньше (эта информация касается государственных учреждений).
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