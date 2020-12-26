Вынести из горящего дома, достать из покореженной машины: главное – спасти

По дороге едет машина с мигалками и спецсигналом. Ей уступают дорогу все участники дорожного движения. Сирена символизирует экстренную ситуацию, значит, кому-то нужна помощь. Автомобилисты знают: сегодня ты не пропустишь спасателей, завтра спасатели не успеют к тебе.

27 декабря в России профессиональный праздник – День спасателя.

В любой экстренной ситуации звоните 112

Если случился пожар, авария, кто-то тонет, нужна помощь, звонят в единую дежурную диспетчерскую службу 112. Здесь происходит перераспределение заявок о чрезвычайных ситуациях и на вызов направляется необходимая служба: скорая, пожарная, газовая, аварийно-спасательная или полиция.

В Динском районе работают две службы спасения – аварийно-спасательная и МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям

МЧС является федеральной организацией. Основное направление работы – предотвращение пожара, его ликвидация и спасение людей. Помимо номера единой службы 112, при пожаре также звонят напрямую по номеру 01. В части есть свой диспетчер, который принимает вызовы. В Динской находятся две пожарные части – № 146 и № 62, в каждой по две пожарные машины и одна машина с автолестницей. Ребята заступают на смену на 24 часа – 10 человек в одной части и 7 человек в другой. При поступлении вызова есть минута на сборы. И регламент на прибытие в место назначения на 1 км дороги – 1 минута. Машина всегда оснащена водой, пенной эмульсией, оборудованием для тушения пожара и оказания неотложной помощи. У каждого работника спецодежда, баллон с кислородом – дыхательный аппарат для работы в среде, непригодной для дыхания. При отсутствии экстренных ситуаций день у спасателя проходит по распорядку в соответствии с уставом. Учеба, физические занятия, время для приема пищи, личное время. Проводятся ежеквартальные плановые учения на социально-важных объектах – в детских садах, школах и в местах с большим пребыванием людей.

Начальник караула пожарной части № 146 Юрий Комков рассказал, что с детства знаком со спасателями. Его отец пожарный, он брал Юру с собой в часть, показывал, что да как. Повзрослев, Юрий поступил на экономический. Но со временем понял, что его призвание быть спасателем, и устроился в МЧС. «Мне нравится моя работа. Да, она опасная, но когда из горящего дома выносишь ребенка, это стоит риска и переживаний. Сложно видеть слезы людей, на какое-то время погружаешься в их состояние, тяжело бывает после. Но через время приходишь в себя. Да и с нами постоянно работает психолог. Если кому-то требуется дополнительная поддержка, с ним занимаются и помогают», – рассказывает он.

После ликвидации пожаров люди часто благодарят своих спасителей. «Помню, пытались понять, кто же именно помог, ведь мы часто в саже и лиц не видно. Приносили в часть яблоки, мед, яйца», – вспоминает с улыбкой начкар.

На вопрос, что бы ребята хотели улучшить в своей работе, они ответили, их все устраивает.

Аварийно-спасательная служба

Вторая организация в Динском районе – аварийно-спасательная служба. Она является муниципальным учреждением.

Здесь тоже дежурная смена заступает на сутки. Есть расписание дня. В смене работают по три человека. Всего 5 смен. При поступлении вызова у ребят три минуты на сборы. В арсенале две машины и около 100 единиц различного спецоборудования для поисково-спасательных работ.

На счету данной службы спасение тонущих, извлечение людей из машин при ДТП, вскрытие дверей, при угрозе, что человеку могло стать плохо и он один дома, ликвидация подтопления домов, в том числе после затопления в Крымске, извлечение животных из колодцев, устранение ядовитых змей и пауков с территорий домовладений.

Спасатель Иван Домбровский рассказал, что в начале своей работы испытывал легкое волнение. Однако в спасателях он уже 15 лет. «Сейчас, когда еду на вызов, совершенно другая реакция. Четко представляю себе план действий. Потом, когда уже еду обратно, начинаю переваривать женские и детские крики, слезы, гибель людей. Становится неприятно. Я сам многодетный отец. Но работа предполагает холодный рассудок. Был случай, когда женщину доставали из машины после ДТП. Она кричит: “Где мой ребенок?” Мы ее грузим в скорую, у нее шок. Осматриваем машину пострадавшей, внутри полно детских вещей, а ребенка нет. Осматриваем местность вокруг – ребенка нигде нет. Мы не понимаем, куда он делся. В процессе созвона с другими инстанциями и родственниками женщины выяснилось, что она оставила его у бабушки... – делится Иван Домбровский. – Еще на памяти случай, когда женщина пришла в церковь, увидела, что упала икона, подняла ее, а там змея. Испугалась. У людей началась паника, вызвали нас. Мы приехали, я надел специальные перчатки, поймал ужа и выпустил в речку».

Спасатели также оказывают первую неотложную помощь в экстренных ситуациях. Всегда в хорошей физической форме. Работают отважно. Так же, как и сотрудники МЧС, имеют честь помогать людям в беде. «Доброе слово в знак благодарности – это наилучшая награда», – подытожил начальник аварийно-спасательной службы Александр Гончаров.