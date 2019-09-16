Выписка жизненно важного лекарства оказалась проблемой
Получение жизненно необходимого препарата теперь зависит от наличия его в аптеке? В «РВС» обратился один из пациентов, который полон возмущений: казалось бы, по закону ты имеешь право на лекарство, приходишь к врачу, тебе его выписывают – и нет проблем. Но в реальности, по словам мужчины, не все так просто.
«Я инвалид. И недавно вот с каким замкнутым кругом столкнулся: дело в том, что если препарата нет в аптеке в наличии, его врач не выписывает. В аптеке в свою очередь говорят: "Выписывайте, мы закажем, он придет, и вы получите". Так, мне было отказано врачом в станице Старомышастовской в выписке жизненно необходимого препарата по причине отсутствия на данный момент его в аптеке», – рассказывает мужчина.
Главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян объяснил, что обеспечение лекарствами льготной категории граждан проводится за счет средств краевого и федерального бюджетов. К выписке допускаются рецепты на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, ежегодно утверждаемых распоряжением правительства РФ. С 2019 года закупку препаратов проводит Министерство здравоохранения Краснодарского края, после закупки их направляют в уполномоченную аптеку. В Динском районе это аптечный пункт № 5 ГУП «Кубаньфармация».
При обращении пациента, относящегося к льготной категории граждан, врачом выписывается рецепт на препарат, необходимый для лечения, либо аналогичное по действию средство. Рецепт выписывается по международному непатентованному наименованию. С ним пациент обращается в аптеку. В случае отсутствия препарата в пункте рецепт берется на отсроченное обеспечение. Как только в аптеку поступает лекарство, она сообщает об этом пациенту и приглашает его для получения.
Для примера Эдуард Асланян рассказал о применяемом в кардиологии лекарственном препарате клопидогреле. Он имеет 33 различных торговых наименования, то есть по выписанному рецепту будет отпущен клопидогрел под одним из 33 наименований, поступивший в аптеку.
В некоторых случаях по решению врачебных комиссий пациент может обеспечиваться лекарственным средством под определенным торговым наименованием. Тогда в Министерство здравоохранения края направляется дополнительная заявка.
Примечательно, что ответственность за лечение возложена на лечащего врача, и при отсутствии обоснованного решения комиссии выписка лекарств по желанию самого пациента – не основание для оформления рецепта.
«Указанный читателем случай отказа в выписке рецепта требует уточнения. По всем вопросам льготного лекарственного обеспечения обращайтесь по телефонам: 8(86162) 6-24-22 или 8-800-500-84-86», – подытожил главный врач.
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