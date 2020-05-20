Выплаты детям от 3 до 16 лет. Условия и сроки

Доступно оформление единовременной выплаты, о которой президент России Владимир Путин объявил 11 мая в ходе рабочего совещания.

Рассказываем подробнее об условиях.

Кому положена единовременная выплата?

Всем детям от 3 до 16 лет.

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. То есть детям должно исполниться 3 года не позднее 30 июня, а 16 лет должно наступить не раньше 11 мая 2020 года.

Выплата предоставляется семье на каждого ребенка с 3 до 16 лет.

Сколько составляет выплата?

10 тыс. рублей.

Когда начнут выплачивать?

С 1 июня. Выплата не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Как оформить?

Дистанционно через портал госуслуг.

Лично в отделении Пенсионного фонда.

В МФЦ по месту жительства.

До какого числа принимаются заявления?

До 1 октября 2020 года.

Кто может обратиться за выплатой?

Родители или опекуны ребенка.

Опекуны смогут оформить единовременную выплату при личном обращении в клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь паспорт и документ об установлении опеки и назначении заявителя опекуном.