Выплаты детям от 3 до 16 лет. Условия и сроки
Доступно оформление единовременной выплаты, о которой президент России Владимир Путин объявил 11 мая в ходе рабочего совещания.
Рассказываем подробнее об условиях.
Кому положена единовременная выплата?
Всем детям от 3 до 16 лет.
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на материнский капитал. То есть детям должно исполниться 3 года не позднее 30 июня, а 16 лет должно наступить не раньше 11 мая 2020 года.
Выплата предоставляется семье на каждого ребенка с 3 до 16 лет.
Сколько составляет выплата?
10 тыс. рублей.
Когда начнут выплачивать?
С 1 июня. Выплата не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Как оформить?
- Дистанционно через портал госуслуг.
- Лично в отделении Пенсионного фонда.
- В МФЦ по месту жительства.
До какого числа принимаются заявления?
До 1 октября 2020 года.
Кто может обратиться за выплатой?
Родители или опекуны ребенка.
Опекуны смогут оформить единовременную выплату при личном обращении в клиентскую службу ПФР. При себе необходимо иметь паспорт и документ об установлении опеки и назначении заявителя опекуном.
Комментарии
Замечательно, а дети которым исполнилось 16 лет до 11 мая по логике наших правителей детьми уже не являются. Вот вам и дискриминация. Если ребенку 16 лет исполнилось ранее то выплата уже не положена. Уроды