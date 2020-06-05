Выплаты детям с 3 до 16 лет могли не поступить из-за ошибки в реквизитах счета

После нашей последней публикации о причинах, по которой единовременная выплата в 10 тыс. дошла не до всех семей, жалобы на отсутствие денег на счетах продолжают поступать.

Пенсионный фонд дал дополнительные разъяснения.

Если вынесено положительное решение по заявлению, но денежные средства так и не поступили на банковский счет, указанный в заявлении, то значит допущена ошибка в реквизитах банковского счета заявителя. Их нужно уточнить.

Новое заявление на Госуслугах на ежемесячную или единовременную выплату подавать не нужно.

ПФР рекомендует направить реквизиты банковского счета с указанием фамилии, имя и отчества, СНИЛС заявителя по электронному адресу ukaz317@033.pfr.ru или лично подать данную информацию в клиентскую службу ПФР.

Расчетный счет должен принадлежать заявителю.

Предоставленная информация будет обрабатываться оперативно и в приоритетном порядке, чтобы выплата семье поступила в ближайшее время.

Также в телефонном режиме организована работа по взаимодействию с заявителями, которые совершили ошибки в реквизитах банковского счета.

Телефон отделения ПФР по Краснодарскому краю (861) 214-31-79.