Выплаты семьям с детьми до 3 лет. Ответы на главные вопросы

В управлении Пенсионного фонда в Динском районе журналисту “РВС” подробно рассказали об условиях получения выплат семьям с детьми до 3 лет.

Напомним, о финансовой поддержке стало известно 25 марта во время обращения президента России Владимира Путина к гражданам. 7 апреля был подписан соответствующий указ*.

Кто получит выплаты?

Семьи с детьми до 3 лет с правом на материнский капитал.

Положены как тем, которые его еще не израсходовали, так и тем, которые его полностью потратили.

Главный вопрос, который был у журналистов и читателей: положены ли выплаты, если ребенку больше трех лет, но четыре еще не исполнилось?

Ответ: нет.

Средства рассчитаны только на детей до трех лет.

Пример. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из троих детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Если до 1 июля этого года у семьи родится ребенок, она тоже будет иметь право на выплату.

Какой размер выплаты?

5 тыс. ежемесячно.

Если в семье несколько детей до 3 лет?

Выплаты будут на каждого ребенка – по 5 тыс. ежемесячно.

За сколько месяцев будут выплачивать?

За три – с апреля по июнь.

Откуда будут выплачиваться средства?

Из федерального бюджета. При этом размер материнского капитала не уменьшается и выплата никак не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Где можно будет оформить?

Для получения средств достаточно подать заявление через Личный кабинет на официальном сайте ПФР или через Единый портал государственных услуг.

Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР.

Районный ПФР напоминает: в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис на официальном сайте ПФР, а также по номерам call-центра отделения ПФР по Краснодарскому краю: 8(861)214-28-68, 8(861)251-60-98.

Когда можно подать заявление?

Сроки подачи заявления, согласно указу, до 1 октября 2020 года. Все, кто сделает это с апреля по июнь, будут получать выплаты каждый месяц. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, получат за три месяца одним платежом.

После подачи заявления дается 5 дней на вынесение решения и 3 дня на перечисление. Если все в порядке с документами и данными, средства придут на счет спустя неделю после оформления заявки.

Для ясности в ПФР Динского района объяснили на примерах.

1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двоих детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

*Указ Президента РФ от 07.04.2020 г. № 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"