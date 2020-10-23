Выплаты за долгую супружескую жизнь. Положены ли в районе?

К нам обратился житель Динского района с вопросом: «В некоторых регионах России людям, которые прожили в браке 50 и более лет, предусмотрена единовременная выплата. А у нас? Я звонил в пенсионный, они не слышали о таком. В МФЦ тоже. Куда обратиться, чтобы точно узнать, положено или нет?»

Наш журналист позвонил в отдел ЗАГСа. Руководитель ответила, что у них такой практики нет и не было. В Пенсионном фонде Динского района специалист сказал, что подобные выплаты не предусмотрены на федеральном уровне. Направил нас в органы социальной защиты. Там тоже сообщили, что на региональном уровне такого распоряжения нет.

Таким образом, если выплата за крепкий семейный союз в региональном законодательстве не предусмотрена, вероятность получить денежное вознаграждение к юбилею супружеской жизни, к сожалению, сводится к нулю.