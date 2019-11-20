Высадка деревьев в новом сквере в Новотитаровской

Высадка деревьев в новом сквере в Новотитаровской

Высадка деревьев в новом сквере в Новотитаровской

  107
15 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяСкверСквер на Ейском шоссе

29 ноября в 13.00 пройдет первый этап озеленения нового сквера по улице Ейское шоссе в станице Новотитаровской.

Приглашаются жители поселения принять участие в покупке и высадке деревьев на новой общественной территории.

"Чтобы принять участие в озеленении сквера, в том числе посадить "именное" дерево, необходимо обратиться в отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Советская, 63, кабинет 2 или по телефону: 8 (86162) 43652", - сообщает администрация Новотитаровского сельского поселения.

Перечень зеленых насаждений, планируемых к высадке:

  • Клен остролистный
  • Катальпа бигнониевидная
  • Туя восточная
  • Сосна черная
  • Миндаль мах
  • Можжевельник казацкий
  • Гибискус сирийский
  • Дерен белый
  • Барбарис тунберга

Фото: http://www.novotitarovskaya.info/


Комментарии