Высадка деревьев в новом сквере в Новотитаровской

29 ноября в 13.00 пройдет первый этап озеленения нового сквера по улице Ейское шоссе в станице Новотитаровской.

Приглашаются жители поселения принять участие в покупке и высадке деревьев на новой общественной территории.

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"Чтобы принять участие в озеленении сквера, в том числе посадить "именное" дерево, необходимо обратиться в отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Советская, 63, кабинет 2 или по телефону: 8 (86162) 43652", - сообщает администрация Новотитаровского сельского поселения.

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Перечень зеленых насаждений, планируемых к высадке:

Клен остролистный

Катальпа бигнониевидная

Туя восточная

Сосна черная

Миндаль мах

Можжевельник казацкий

Гибискус сирийский

Дерен белый

Барбарис тунберга



