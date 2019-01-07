Выставка-ярмарка «Кубань православная» начнется с принесения святыни

24-29 января 2019 года в Краснодаре пройдет православная выставка-ярмарка «Кубань православная».

Работа выставки начнется с торжественного принесения святыни – иконы с частицей мощей блаженной Матроны Московской (24 января в 11.00). Также состоится молебен на начало благого дела, где все желающие смогут помолиться о своих родных и близких.

25 января в 13.00 откроется международная фотовыставка. Участники – фотографы из Краснодара и Тель-Авив-Яффо (Израиль).

Главными участниками выставки-ярмарки станут церковные и светские организации из России, Белоруссии, Греции, Святой Земли, монастыри, издательства, а также организации, связанные с деятельностью Русской православной церкви.

На выставке «Кубанская земля под покровом Богородицы» будут представлены церковная утварь и атрибутика, духовная, просветительская, историческая и детская литература, ювелирные изделия, иконы русских мастеров, изделия монастырских мастерских, сувениры, изделия народных промыслов, подарки, одежда и многое другое.

Выставка-ярмарка "Кубань православная" пройдет по адресу: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР», павильон № 2. Время работы: с 10.00 до 19.00.