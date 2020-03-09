Вывоз мусора в Васюринской. По каким дням?

На своей официальной странице в социальных сетях администрация Васюринского сельского поселения напомнила, что с 1 марта вывоз ТКО осуществляется по следующему графику.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Границы: ул. Комсомольская, пер. Чкалова, 31 стрелковой дивизии, ул. Ленина, Розы Люксембург, Красноармейская, Московская, Западная, пер. Бехало, ул. Пролетарская, Степная, Чапаева.

От ул. Чапаева до ул. Ставского: ул. Железнодорожная, Новая, Северная, Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя, Спартаковская, Редутская, Кирпичная, Кубанская.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Границы: ул. Жилинского, Краснодарская, Хлеборобная, 50 лет Победы, Васюринская, Молодежная, пер. Хадыженский, ул. Выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская, Карла Маркса, Восточная, Ивко, Ульяновская, Набережная, Пионерская, Октябрьская, 40 лет Победы, Матвеевская, Ставского, пер. Северный.

От ул. Ставского в сторону ул. Жилинского: ул. Железнодорожная, Новая, Северная, Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя, Спартаковская, Редутская, Кирпичная, Кубанская.

На территории СОТ "Строитель" вывоз ТКО осуществляется еженедельно по четвергам.

По вопросам, касающимся нарушения графика вывоза ТКО обращаться: