Вывоз мусора в Васюринской. По каким дням?
На своей официальной странице в социальных сетях администрация Васюринского сельского поселения напомнила, что с 1 марта вывоз ТКО осуществляется по следующему графику.
ПОНЕДЕЛЬНИК
Границы: ул. Комсомольская, пер. Чкалова, 31 стрелковой дивизии, ул. Ленина, Розы Люксембург, Красноармейская, Московская, Западная, пер. Бехало, ул. Пролетарская, Степная, Чапаева.
От ул. Чапаева до ул. Ставского: ул. Железнодорожная, Новая, Северная, Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя, Спартаковская, Редутская, Кирпичная, Кубанская.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Границы: ул. Жилинского, Краснодарская, Хлеборобная, 50 лет Победы, Васюринская, Молодежная, пер. Хадыженский, ул. Выгонная, Кропоткина, Садовая, Запорожская, Карла Маркса, Восточная, Ивко, Ульяновская, Набережная, Пионерская, Октябрьская, 40 лет Победы, Матвеевская, Ставского, пер. Северный.
От ул. Ставского в сторону ул. Жилинского: ул. Железнодорожная, Новая, Северная, Суворова, Ленина, Луначарского, Калинина, Интернациональная, Гоголя, Спартаковская, Редутская, Кирпичная, Кубанская.
На территории СОТ "Строитель" вывоз ТКО осуществляется еженедельно по четвергам.
По вопросам, касающимся нарушения графика вывоза ТКО обращаться:
- АО "Мусороуборочная компания", телефон: 8(861)211-58-58; 8(86162)5-14-98.
- Отдел ЖКХ и ЗИО администрации Васюринского сельского поселения, телефон: 8(86162)3-13-10; 8(86162)7-11-99.
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