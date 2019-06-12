Выявлены нарушения в сфере технического осмотра

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере технического осмотра транспортных средств и допуска их в эксплуатацию в организации, осуществляющей деятельность на территории Динского района.

В ходе проверки установлены нарушения вышеуказанного законодательства, а именно отсутствовали технические средства диагностирования транспортных средств (тестер проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески, а также прибор для измерения частоты оборотов двигателя и температуры масла).

Кроме того, у данной организации отсутствовал свой сайт в сети Интернет для размещения предусмотренной законом информации, а также в пункте приема (клиентской зоне) посетителей отсутствовала необходимая нормативно-правовая база.

"С целью устранения выявленных нарушений в адрес данного предприятия внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Выявленные нарушения устранены", - сообщает помощник прокурора Динского района Виталий Губарев