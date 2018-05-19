Весенние старты гребцов. Успехи районных спортсменов

Успешно начали сезон 2018г. Динские спортсмены–гребцы на байдарках и каноэ. В начале апреля в г. Краснодаре собралось более 600 спортсменов, где проводились первые соревнования – чемпионат России и всероссийские соревнования в лодках-одиночках.

В десятку сильнейших попали МСМК Коваленко Екатерина, занявшая 7 место в каноэ-одиночке на дистанции 200 м, Твердохлеб Светлана финишировала 8-й на дистанции 500 м. МС Гладких Ярослав стал 9-м на дистанции 500 м и 10-м на 200 м.

В байдарке-одиночке 13 место на дистанции 2000 м занял Гавриленко Виктор.

Следующим стартом стал Кубок России, который также прошел в Краснодаре 25 – 30 апреля и стал отбором для участия в Чемпионате Европы и Кубке Мира.

Наиболее успешно выступил ЗМС Коваленко Александр, который стал обладателем кубка в каноэ-двойке на дистанции 200 м и в каноэ-четверке на дистанции 55 м, тем самым, завоевал право выступить в кубке Мира 25 – 27 мая в Германии и Чемпионате Европы 08 – 10 июня в Сербии.

Третье место в байдарке-четверке занял Гавриленко Виктор, он же в байдарке-двойке на молодежном первенстве России занял 2 место, тем самым, был включен в молодежную сборную страны для подготовки к первенству Европы.

Дважды 4-й на дистанции 200 м и 500 м в каноэ-двойке стала Коваленко Екатерина, она же финишировала 6-й в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м.

К сожалению, не смог попасть в финальные заезды Гладких Ярослав.

А уже 7 – 8 мая прошло первенство края для спортсменов до 19 лет. Наш район представляли спортсмены ст. Динской и Новотитаровской. Здесь наиболее успешно выступила представительница ст. Новотитаровской – Андрюкова София (тренер Усок Д.В.), сумевшая выиграть финальные заезды в байдарке-одиночке и байдарке-двойке.

На первенстве Краснодарского края, которое проходило с 7 по 8 мая 2018г. в городе Краснодаре в каноэ-одиночке Вашина Юлия выиграла в заезде на 200 м и заняла 2 место на дистанции 500 м.

4 место на дистанции 200 м в каноэ-двойке заняли Якименко Александр и Толоконников Данил

Пятыми на дистанции 500 м финишировали Якименко Александр и Назаренко Максим.

Все спортсмены воспитанники Заслуженного тренера России, тренера – преподавателя МБУДО «ДЮСШ № 1» МО Динской район Шершнева Алексея Ивановича.