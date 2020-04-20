Январское ДТП. Ведется поиск свидетелей и очевидцев

Госавтоинспекция Динского района разыскивает свидетелей и очевидцев ДТП.

По предварительным данным известно следующее.

16 января 2020 г. примерно в 7:00 часов на автодороге «Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» 35 км + 240 м., двигаясь со стороны ст. Воронежской в сторону г. Краснодара, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил занос своего ТС с выездом на встречную полосу. После этого столкнулся с автомобилем Тойота Ленд Крузер. От удара автомобиль Тойота Ленд Крузер съехал с проезжей части дороги в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Лада Калина погибли на месте до приезда бригады СМП.

Уважаемые жители и гости Динского района, если Вы обладаете какой-либо информацией, просим Вас незамедлительно обратиться по телефону: 89189646031.







