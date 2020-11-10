Ярослав из Первореческого загадал Деду Морозу большой КамАЗ

Еще одним участником традиционной новогодней акции «РВС» стал Ярослав Зайцев. Ему 2 годика. У него ДЦП.

Беременность у мамы Оксаны протекала тяжело, долго лежала на сохранении, было полное предлежание плаценты, экстренное кесарево сечение.

Замечать проявление диагноза начали в первые полтора-два месяца, когда малыш еще не мог держать голову. Спустя три-четыре месяца он не брал предметы, только потом начал делать это правой рукой, левой – плохо.

«Мы обратились к врачу, чтобы узнать, почему такая задержка, начали обследоваться, оказалось, что у нас полная парализация левой стороны, не работали ни рука, ни нога», – рассказала мама Ярослава.

Началась реабилитация: массажи, уколы. В девять месяцев мальчик сделал первый поворот на бок, и то, как отмечает Оксана, незначительный. В 11 месяцев уже стал переворачиваться лучше. В 2019 году ему поставили группу инвалидности. Левые ножки и ручки у Ярослава короче правых.

«Визуально не очень видно, но они короче. Сначала была разница в три сантиметра, потом вытянули уже до одного. Порой бывает тонус. Когда спокойно живет, без активностей, его нет. А когда начинает прыгать, бегать, играть, у него на левой части тела образуется тонус. Ручка при беге вообще не работает, ножка взахлест прыгает, потому что тонус не дает ей хорошо передвигаться», – пояснила мама.

Она добавила, что, как им сказал невролог, скорее всего, это связано с повреждением позвоночника сына при родах.

«Из-за этого сын раньше не мог нормально есть, все в блендере перебивали, иначе постоянно давился крупной едой. Сейчас хоть немного гортань расширилась, начал есть полноценно, как и положено», – рассказала Оксана.

Также у мальчика задержка речевого развития. Ярослав посещает логопедическую группу в детском саду № 13 в Динской.

«Он толком ничего не говорит. Пытается сказать слоги: “Ма”, “Па”, в основном все показывает. Например, кушать – показывает пальчиком на рот», – добавила мама.

Она ответила, что пока никаких прогнозов врачи не ставят, но из-за роста костей первая степень ДЦП переходит во вторую.

Каждый день на 2 часа Ярославу одевают на правую ножку ортопедическое приспособление тутор, каждые три месяца делают массажи.

У него есть брат и сестра 6 и 7 лет. Между собой ребята ладят, но и без споров не обходится.

Ярослав – позитивный ребенок, на встрече с журналистом часто улыбался, вел себя спокойно. Но, по рассказам мамы Оксаны, если чего-то хочет и ему не дают, начинает капризничать. В целом поведение послушное.

Любит смотреть мультфильмы про машины, Лунтика, Машу и Медведя. Любимый игрушечный автомобиль – трактор, постоянно играет с ним в песочнице.

На Новый год Ярослав мечтает получить большой КамАЗ.

Если вы хотите сделать деткам подарок, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией

по телефону 8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.

Мы хотим побольше рассказать о наших героях.