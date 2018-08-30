Ярослав едет на реабилитацию, нужны деньги на дорогу

8-летний Ярослав Жовтенко из Новотитаровской с мамой вскоре отправится на плановую консультацию в Санкт-Петербург. Их семье очень нужна помощь.

Ольга Жовтенко и ее сыновья – тройняшки Ярослав, Артем и Миша – были героями нашей новогодней акции «РВС». Напомним, в 2016 году им пришлось многое пережить. В сентябре вся семья ехала к бабушке, по пути они попали в жуткое ДТП.

«В Горячем Ключе на опасном повороте навстречу вылетел автомобиль и столкнулся с нами лоб в лоб, после чего наша машина улетела в кювет», – вспоминала тогда мама мальчиков. В результате аварии виновник скончался на месте, семью Жовтенко экстренно госпитализировали. Дети были пристегнуты.

Ярослав сидел посередине и очень серьезно пострадал: у него был разрыв внутренних органов, двойной перелом позвоночника с разрывом конского хвоста, неделю провели в реанимации.

Мальчик пережил несколько операций – в Горячем Ключе, Краснодаре, Санкт-Петербурге. Сразу после аварии, по словам мамы Ярослава, он мог шевелить только руками, но ежедневные занятия с реабилитологами, поездки на реабилитации принесли свои плоды. Врачи дают хорошие прогнозы.

Ольге сейчас непросто, в ноябре 2017 года семью постигло горе – умер отец многодетной семьи. Ежедневно она тратит по 1000 рублей на реабилитолога и ей тяжело одной справляться со всеми проблемами.

9 сентября Ольга и Ярослав едут на плановую консультацию по направлению в детский ортопедический институт им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербург. Там будет проведен осмотр, коррекция аппарата для реабилитации. Кроме того, во время поездки планируется заказ корсета для ребенка. В скором времени Ярославу предстоит операция, на которую предоставляют квоту, дорогу оплатят. В этот раз путь платный. Ольга с сыном отправятся на поезде. Всего им необходимо 14000 рублей.

Если вы хотите помочь, то можете перевести посильную сумму на карту многодетной матери (Сбербанк): 4817 7600 2659 5169.