Читатели прислали в редакцию «РВС» видео, на котором вдали горит, предположительно, какое-то здание. Затем слышен сильный хлопок и видно как пламя охватывает все вокруг.

Как сообщают авторы видео, все это происходило в 5 отделении Агронома, в тракторном парке. По версии читателя, таким образом уничтожают ветхие здания.

Сейчас «РВС» проверяет информацию. Официальная версия случившегося уточняется.

Как сообщает телеканал "Россия 24", газовая заправка в четверг утром, 22 августа 2019 года, взлетела на воздух в Сунженском районе Чечни, огонь перебросился на строения и автомобиль. Очевидец снял на видео поднявшийся к небу огненный гриб.