Едем в Крым по новому мосту: когда, куда и почем

Наверное, нет такого человека, который бы не знал о стройке века в нашей стране – Крымском мосте.

Он являет собой транспортный переход между Таманью и Керчью, который свяжет Крым с другими регионами России. Его длина – 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км – над морем. Это самый длинный мост в России и Европе в целом.

Автомобильная дорога, которая пройдет по мосту, будет состоять из четырех полос. По данному переходу смогут проезжать до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность – 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость строительства составит 227,9 млрд рублей.

Мост строится в соответствии со всеми требованиями безопасности, а также по самым современным технологиям. Президент России Владимир Путин лично проинспектировал процесс, в ходе демонстрации сооружения он отметил: “Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока. Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться”.

Открытие моста для автомобильного движения изначально планировалось на декабрь 2018 года, но строительство идет настолько быстрыми темпами, что первые легковые машины и автобусы смогут проехать по нему уже в мае.

По данным Министерства транспорта РФ, грузовой транспорт сможет курсировать по данному направлению с конца этого года, а поезда – с 2019-го.

У кота Мостика все под контролем. Фото: vk-smi.ru





Главный кот стройки