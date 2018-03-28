Едем в Крым по новому мосту: когда, куда и почем
Наверное, нет такого человека, который бы не знал о стройке века в нашей стране – Крымском мосте.
Он являет собой транспортный переход между Таманью и Керчью, который свяжет Крым с другими регионами России. Его длина – 19 км, из них 11,5 км пройдет по суше, в том числе по острову Тузла, а 7,5 км – над морем. Это самый длинный мост в России и Европе в целом.
Автомобильная дорога, которая пройдет по мосту, будет состоять из четырех полос. По данному переходу смогут проезжать до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки, его пропускная способность – 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Общая стоимость строительства составит 227,9 млрд рублей.
Мост строится в соответствии со всеми требованиями безопасности, а также по самым современным технологиям. Президент России Владимир Путин лично проинспектировал процесс, в ходе демонстрации сооружения он отметил: “Интересный объект, мощный и получается даже раньше срока. Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться”.
Открытие моста для автомобильного движения изначально планировалось на декабрь 2018 года, но строительство идет настолько быстрыми темпами, что первые легковые машины и автобусы смогут проехать по нему уже в мае.
По данным Министерства транспорта РФ, грузовой транспорт сможет курсировать по данному направлению с конца этого года, а поезда – с 2019-го.
У кота Мостика все под контролем. Фото: vk-smi.ru
Главный кот стройки
Главным инспектором и наблюдателем за ходом строительства является знаменитый кот Мостик. Сегодня у него есть свои страницы в социальных сетях, персональный фотограф и личный водитель. А как же все начиналось?
В 2015 году маленького рыжего котенка подобрали в Тамани одни из первых охранников стройки. Имя же ему дали в честь моста. Точного дня рождения никто не знает, но предложили его отмечать 29 ноября – в День мостов. Символично, не правда ли?
Мостик совсем не одинок – на стройке у него много друзей: пес Цыган, чайка Валера, баклан Варфоломей и лиса Лизавета с ее детками.
Живет кот на КПП и ежедневно встречает рабочих и специалистов, которые приходят на смену. Среди 7 тысяч человек, которые в круглосуточном режиме строят самый длинный мост в России, нет ни одного, кто не знаком с Мостиком.
Фото: nahnews.org
Что даст открытие Крымского моста для нас с вами
Как же отразится введение в эксплуатацию Крымского моста на нашей с вами жизни? Если раньше, собираясь на отдых в Крым, мы не могли загадывать, сколько времени отнимет дорога, ведь все зависело от погодных условий – будет ли работать паромная переправа, очереди на нее, то с открытием данной дороги проезд будет всегда свободен.
Немаловажна также и стоимость проезда. Например, цены на паром на сегодняшний день таковы:
Пассажиры:
взрослый билет – 150 руб.,
детский билет (возраст от 6 до 12 лет) – 80 руб.,
детский билет (возраст до 6 лет) – 0 руб.
Легковой транспорт:
длина до 5,3 м – 1700 руб.,
длина свыше 5,3 м – 4800 руб.,
прицеп к легковому автомобилю – 1500 руб.
Прочий наземный транспорт:
велосипед – 150 руб.,
мопед – 300 руб.,
мотоцикл – 500 руб.,
трицикл – 600 руб.,
квадроцикл – 700 руб.
Согласитесь, это не так уж и дешево, особенно если ездить приходится довольно часто.
Как же обстоят дела с Крымским мостом? Вокруг цен на проезд по нему ходило уже немало слухов. Говорили, что стоимость будет еще выше, чем на пароме. Так ли это? Точно известно, что проезд для всех категорий автомобилей будет бесплатным. А вот стоимость железнодорожного сообщения для пассажиров будет решаться руководством РЖД.
Фото: most.life
Как скажется открытие Крымского моста на стоимости путевок у туроператоров станицы Динской? Стоит ли ожидать понижения цен на путевки? На эту тему «РВС» поговорила с Владимиром Павликом – директором динского отделения агентства «Розовый слон». По его словам, распоряжения об изменении цен пока не поступало, но есть информация, что мост будет доступен для проезда со второй половины мая. Это скажется на формировании стоимости. В агентстве надеются, что цены все-таки будут снижены, но все зависит от турпотока – от размера спроса и составляются окончательные цены на путевки.
Безусловно, строительство Крымского моста – огромный проект, который имеет не только практическое значение, но и идейное. Для россиян это большое благо, возможность посетить курорты полуострова, не тратя огромное количество времени на простой в очередях на паром. В скором времени каждый из нас лично сможет оценить всю его монументальность и удобство при пересечении Керченского пролива.
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