Единый налоговый платеж. В чем особенности

Граждане взволнованы новостью о том, что платежи по имущественным налогам являются добровольными и их можно не оплачивать. Данная фейковая новость гуляет на просторах Интернета и пересылается в социальных сетях и мессенджерах.

Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю сообщает, что еще с 1.01.2019 г. Федеральным законом от 29.07.2018 г. №232-ФЗ Налоговый кодекс РФ дополнен ст. 45.1, которая называется «Единый налоговый платеж физического лица» (ЕНП). С помощью ЕНП можно оплатить досрочно имущественные налоги: транспортный, земельный и налог на имущество.

Следует учитывать, что действующим законодательством закреплена обязанность каждого лица оплачивать установленные законом налоги. А введенный единый налоговый платеж только упрощает процедуру их оплаты.

Пресс-служба УФНС России по Краснодарскому краю напоминает, что единый налоговый платеж – это перечисление гражданином денежных средств в бюджетную систему РФ авансом в счет уплаты имущественных налогов до получения налогового уведомления. Другими словами, это платеж в виртуальный кошелек в личном кабинете налогоплательщика.

Периодичность внесения средств и конкретные суммы вы определяете самостоятельно. Примерно зная свои налоги, вы можете распределить их во времени и выбрать комфортную лично для вас схему оплаты. Единый платеж можно внести одной суммой или в течение года любыми частями, например, по тысяче рублей ежемесячно. А когда придет время (т. е. наступит срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря), налоговая служба зачтет эти платежи в счет ваших налогов – всех сразу и без специальных заявлений.

Обратите внимание, что до наступления срока уплаты налогов вы имеете право вернуть сумму авансового платежа, так как ЕНП – дело добровольное. Но имейте в виду, что возвращают платеж только полностью. Вернуть часть ЕНП, а часть оставить для уплаты налогов нельзя.

Если у физического лица есть недоимка или пени, то сначала единый платеж будут расходовать на погашение этих сумм. И только остаток пойдет на уплату текущих налогов, начиная с меньшей суммы. Например, если за машину начислили 2 тыс. рублей, а за квартиру – 700 рублей, сначала будет погашаться налог на имущество.

В 2019 году около 5 тыс. налогоплательщиков Краснодарского края исполнили свою обязанность по уплате налогов с помощью досрочного внесения единых налоговых платежей в личном кабинете. Общая сумма поступлений составила 16,2 млн рублей.

Введение данного вида платежа направлено на обеспечение исполнения налоговой обязанности граждан своевременно и в полном объеме, а также на снижение риска образования просрочек за счет предоставления возможности уплатить налоги авансом.

Хотелось бы отметить, что единый авансовый платеж можно внести не только за себя, но и за любого налогоплательщика: за родителей, супруга, детей или даже просто знакомых. Но тут важно, что потребовать назад переплату сможет только тот, за кого платили.

Так как ЕНП добровольный, то его можно и не использовать. Но уплата самих имущественных налогов – это уже обязанность. Вы можете оплатить их авансом в течение года или сразу всю сумму до 1 декабря. Главное, чтобы к сроку уплаты не было задолженности.

Помните, своевременная уплата налогов – это не право, а обязанность каждого гражданина России!