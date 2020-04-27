Ехал на работу и нарвался на штраф

Казалось бы, обычная история в сегодняшней карантинной реальности. Работать можно не всем. Необходим пропуск. Но в истории Андрея Шильникова не все так однозначно.

Мужчина трудится водителем в КФХ "Восток" в селе Первореченском, а живет в станице Пластуновской. В самом начале ограничительных мероприятий ему выдали простой белый пропуск, как и у многих. Потом были введены цветные. На Андрея руководитель оформил уже красный пропуск, но не на личный автомобиль, а на рабочий 25-тонный самосвал.

«Мы пытались добиться красного пропуска для личного авто, но нам отказали», – рассказала «РВС» супруга Андрея Надежда Шильникова. Ездить домой на рабочем большегрузе тоже не получалось. Экономию топлива никто не отменял. Ночевать на работе? В семье есть инвалид, которому необходима помощь.

Так и ездил Андрей на работу на личном авто, имея красный пропуск на рабочий большегруз. Пока 15 апреля в 7.10 утра на посту в Динской на ул. Красной, 111 его не остановили для проверки.

«Он все объяснил, предъявил доказательство того, что работает в организации из перечня разрешенных, что есть пропуск красный, но на рабочее авто. Правда, самого пропуска при себе не было. Но в итоге протокол все равно составили. Причем, по словам Шильниковых, это сделал не сотрудник полиции, а сидевший в их автомобиле представитель районной администрации. Его представили заместителем главы района, но имя и фамилию не назвали. Супругу даже не отдал вторую копию протокола», – объяснила женщина.

Если вы разбирались в градации пропусков, то мог возникнуть вопрос: почему Андрей через работодателя не оформил зеленый пропуск для передвижения по району? В разговоре с Шильниковыми выяснилось, что они не знали о такой возможности и не в курсе были, что сделать его нужно было через владельца КФХ.

Шильниковы написали на сайт районной администрации запрос о предоставлении копии административного протокола.

По фактам этого обращения «РВС» в районной администрации пояснили, что никто из заместителей главы района не участвовал в патруле и не стал бы выписывать административный протокол. Право на это появилось позже и лишь у руководителя управления ГО и ЧС, его зама, а также у начальника аварийной службы Динского района и его заместителя. Никто из них не выписывал 15 апреля протокол на имя Андрея Шильникова, заверили в районной администрации.

22 апреля в 12.00 состоялся суд. Андрей Шильников на этот раз отделался предупреждением. На следующий день он сразу отправился в администрацию и подал документы на зеленый пропуск. Ему сообщили, что ожидание займет не меньше 7 дней.

После судебного разбирательства Андрею так и не выдали копию административного протокола, но дали прочесть. Оказалось, что подписан он все же представителем правоохранительных органов.

В полиции ситуацию прокомментировали так: "Любой гражданин, если у него есть какие-либо вопросы или претензии по данному факту, может направить официальный запрос в отдел МВД России по Динскому району в письменном виде или через официальный сайт".

Напоминаем, что до 30 апреля в крае действует режим карантина, жителям необходимо находиться на самоизоляции. Передвижение вне временного окна возможно лишь при наличии пропуска. Зеленый пропуск – для передвижения по району, а красный – за его пределы. Оформить пропуск можно в администрации района, подав заявление и отправив его по электронной почте: dinskaya@mo.krasnodar.ru.